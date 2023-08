Tokyo (awp/afp) - Le géant japonais des services en ligne Rakuten a accusé une douzième perte nette trimestrielle consécutive entre avril et juin, restant plombé par ses investissements dans la téléphonie mobile au Japon, selon ses résultats publiés jeudi.

Sa perte nette au deuxième trimestre s'est élevée à 57,4 milliards de yens (quelque 349 millions de francs suisses). Elle est moins lourde qu'un an plus tôt (86 milliards de yens).

Le groupe est un peu moins dans le rouge depuis le début de l'année, mais sa nouvelle perte est toutefois plus importante que ce qu'attendaient certains analystes.

Sa perte opérationnelle sur le trimestre écoulé a atteint 48,9 milliards de yens, avec la division Rakuten Mobile pour principal responsable.

En revanche le chiffre d'affaires du groupe a poursuivi sa croissance à un rythme soutenu (+9,7% sur un an) pour atteindre 497,1 milliards de yens (3,1 milliards d'euros) et a été porté par ses trois grands segments (vente en ligne, services financiers et mobile).

Rakuten veut rester "discipliné" financièrement et réduire son endettement "autant que possible" via du financement par actions, a-t-il indiqué dans une présentation.

Il assure disposer de "niveaux robustes de liquidités" et du "soutien constant" de ses banques créancières.

La société a procédé au printemps à une augmentation de capital d'environ deux milliards d'euros et introduit en Bourse sa filiale de banque en ligne Rakuten Bank. En juillet, il a aussi annoncé vouloir coter sa filiale de courtage Rakuten Securities.

Selon la chaîne de télévision publique NHK, Rakuten envisage également d'introduire en Bourse sa filiale de cartes de crédit Rakuten Card, la plus importante de ses diverses activités dans les services financiers.

afp/rq