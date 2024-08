Rakuten Group, Inc. (ex Rakuten, Inc.) est spécialisé dans les prestations de services Internet. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - prestations de services Internet (54,2%) : détention de sites de shopping (Rakuten Ichiba), de réservation de voyages (Rakuten Travel), d'achat de livres (Rakuten Books), etc. ; - prestations de services financiers en ligne (33,5%) : prestations d'émission de cartes de crédit, de services bancaires, de négociation de titres, d'assurance vie, etc. ; - prestations de services de télécommunications mobiles (12,3%).