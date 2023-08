TOKYO, 10 août (Reuters) - Le groupe japonais Rakuten a annoncé jeudi qu'il regrouperait ses activités de paiements et de programmes par points dans sa division de cartes de crédit, une décision qui pourrait permettre au géant du commerce électronique, actuellement en difficulté, d'introduire en bourse son activité de cartes.

Malgré les revenus importants générés par ses offres de commerce électronique, cela fait près de 12 trimestres consécutifs que Rakuten perd de l'argent, en raison du développement coûteux de son activité de téléphonie mobile, qui n'a pas réussi à s'imposer au Japon.

Le groupe s'est décidé à introduire en bourse certaines de ses divisions, notamment sa banque en ligne Rakuten Bank , afin de générer des liquidités.

Rakuten a déclaré jeudi qu'il prévoyait de consolider ses activités de paiement et de programmes par points et de les intégrer à Rakuten Card, sa division de cartes de crédit et de prêts.

Rakuten Card deviendra la "force motrice" de son activité de paiement intégrée et pourra former des partenariats stratégiques avec d'autres entreprises et "lever ses propres capitaux si nécessaire", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Rakuten doit publier jeudi ses résultats du deuxième trimestre. Les analystes s'attendent à ce que le groupe fasse état d'une perte d'exploitation de 51,2 milliards de yens (322 millions d'euros). (Reportage Anton Bridge; version française Camille Raynaud, édité par Kate Entringer)