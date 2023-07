Rallis India Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale est la fabrication et la commercialisation d'intrants agricoles. Les intrants agricoles comprennent des produits de protection des cultures, des nutriments pour la croissance des plantes, du compost organique et le traitement des semences. Elle fournit des solutions agricoles dans le cadre de son initiative Rallis Samrudh Krishi (RSK). Ses domaines d'activité comprennent la protection des cultures nationales, les affaires internationales, la fabrication en sous-traitance, les semences, les nutriments de croissance des plantes et les agroservices. Elle propose des produits de protection des cultures, tels que des fongicides, des herbicides, des insecticides, des PCO-pesticides. Elle est engagée dans les secteurs d'activité des produits chimiques de protection des cultures, des produits chimiques spécialisés, des polymères et des produits intermédiaires par le biais de la fabrication à façon. Sa division semences est une entreprise de biotechnologie agricole qui se concentre sur le développement de traits et de technologies pour la protection des cultures et l'amélioration de la productivité. Ses produits nutritifs pour la croissance des plantes comprennent, entre autres, Gluco Beta, Ralligold, Solubor et Tata Bahaar.