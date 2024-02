Rallybio Corporation est une société de biotechnologie en phase clinique. La société est engagée dans l'identification et l'accélération du développement de thérapies transformant la vie des patients atteints de maladies graves et rares. Elle propose un programme de prévention de la thrombocytopénie allo-immune fœtale et néonatale (FNAIT), une maladie hématologique rare qui touche les fœtus et les nouveau-nés. Son portefeuille de produits comprend RLYB212, RLYB116, RLYB114, RLYB331 et le programme ENPP1. Le RLYB212 est un anticorps monoclonal humain anti-HPA-1a administré par voie sous-cutanée, destiné à prévenir l'allo-immunisation maternelle HPA-1a et l'apparition de la FNAIT. Son produit candidat avancé, le RLYB116, est un inhibiteur du composant 5 du complément (C5) utilisé pour traiter le dérèglement du complément, notamment l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (PNH), la myasthénie grave généralisée (gMG) et d'autres maladies. Son deuxième inhibiteur du C5, le RLYB114, est une molécule Affibody pégylée ciblant le C5, conçue pour le traitement des maladies ophtalmiques médiées par le complément.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale