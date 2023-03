RALLYE S.A.

RALLYE S.A.: Résultats annuels 2022



22-Mars-2023 / 19:04 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



RALLYE Résultats annuels 2022 Le Conseil d’administration de Rallye a pris acte des résultats annoncés par Casino pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 et de la cession par Casino, en vue d’accélérer son propre désendettement, de 18,8% du capital d’Assaí pour un montant de 723,2 M€. Rallye attire l’attention des investisseurs sur le fait que les plans de sauvegarde dépendent principalement de la capacité de Casino à distribuer des dividendes suffisants, dont le principe et le quantum dépendront de la situation financière de Casino, de la réalisation de son plan stratégique et notamment de son plan de cession. Rallye considère donc que le facteur de risque lié à la mise en œuvre des plans de sauvegarde est accru (cf. Document d’enregistrement universel 2021 de Rallye, p.49, « Risques liés à la mise en œuvre des plans de sauvegarde »). Rallye va se rapprocher de ses créanciers afin d’examiner les possibilités et les modalités éventuelles d’aménagement de son plan de sauvegarde. Les comptes consolidés et annuels 2022 ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 22 mars 2023. Ils ont été établis selon le principe de continuité d’exploitation[1] compte-tenu des prévisions établies par Rallye pour les douze prochains mois, lesquelles font apparaître une situation de trésorerie (19 M€ au 31 décembre 2022) compatible avec les frais de fonctionnement de la structure et les engagements prévisionnels pris dans le cadre du plan de sauvegarde[2] . Les procédures d’audit ont été effectuées par les commissaires aux comptes et les rapports de certification sont en cours d’émission. (en millions d'euros) Exercice 2022 Exercice 2021 (retraité*) Chiffre d’affaires 33 615 30 555 EBITDA[3] 2 498 2 503 Marge EBITDA 7,4 % 8,2 % Résultat opérationnel courant (ROC) 1 107 1 173 Marge ROC 3,3 % 3,8 % Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe (235) (143) Résultat net normalisé des activités poursuivies, part du Groupe (220) (108) Résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe (254) (277) Le chiffre d’affaires consolidé de Rallye s’élève à 33,6 Md€ et le résultat opérationnel courant (ROC) à 1 107 M€ au 31 décembre 2022. Le résultat net normalisé des activités poursuivies part du Groupe Rallye s’établit à -220 M€ à fin décembre 2022. 1. Périmètre holding [4] Offre globale de rachat par Rallye sur sa dette non sécurisée Le 9 mai 2022, le Tribunal de commerce de Paris a approuvé la modification du plan de sauvegarde de Rallye, autorisant la réalisation effective de l’offre globale de rachat de sa dette non sécurisée lancée le 23 mars 2022. Rallye a ainsi racheté un montant total de dette non sécurisée de 242,3 M€, moyennant un prix de rachat total de 36,6 M€, soit une réduction du montant de dette de 234,9 M€ (incluant les intérêts courus). Le règlement-livraison de l’Offre de Rachat est intervenu le 16 mai 2022. Dette financière nette du périmètre Rallye holding Le passage de la dette financière brute à la dette financière nette du périmètre holding de Rallye est détaillé ci-dessous : (en millions d'euros) 31/12/2022 31/12/2021 Créances sécurisées avec nantissements (titres Casino) 1 268 1 228 Créances non sécurisées 1 293 1 518 Créances sécurisées avec nantissements (sur d'autres filiales de Rallye) 142 137 Total - créances du Plan de Sauvegarde 2 703 2 883 Financements mis en place après l'arrêté du plan de sauvegarde 397 295 Total - dette financière brute 3 100 3 178 Trésorerie et autres actifs financiers (1) (20) (17) Total - dette financière nette avant retraitements IFRS 3 080 3 161 Retraitements IFRS (incluant l’impact de l’arrêté du plan de sauvegarde) (2) (265) (343) Total - dette financière nette 2 815 2 818 Dont 19 M€ au 31 décembre 2022 au niveau de la société Rallye, comprenant le tirage réalisé en juin 2022 des 15 M€ souscrit auprès de Fimalac et 16 M€ au 31 décembre 2021. Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le retraitement des passifs financiers conformément à la norme IFRS 9 « Instruments financiers » s’élève à 265 M€ au 31 décembre 2022 contre 343 M€ au 31 décembre 2021, la diminution observée sur l’exercice provient principalement de la deuxième opération de rachat de dette effectuée début 2022. Ce traitement comptable caractérisé par une réduction du passif financier et son corollaire en majoration future de la charge d’intérêts est la traduction de la norme IFRS 9 et ne modifie pas les dispositions du plan de sauvegarde et le montant du passif financier à rembourser conformément au plan d’apurement. La dette financière brute du périmètre holding de Rallye s’élève à 3 100 M€ au 31 décembre 2022, en baisse de - 78 M€, en raison principalement : Des frais financiers (hors IFRS) de 134 M€ enregistrés pendant l’exercice 2022 qui seront payés conformément aux termes du plan de sauvegarde de Rallye arrêté par les jugements du 28 février 2020 et du 26 octobre 2021 du Tribunal de Commerce de Paris, et leur documentation contractuelle.

De l’offre de rachat de la dette non sécurisée de Rallye pour un montant de 242,3 M€ moyennant un prix de rachat total de 36,6 M€, soit une réduction du montant total de sa dette nette de 234,9 M€ (incluant les intérêts courus). La dette financière nette du périmètre holding de Rallye, avant retraitements IFRS, s’élève à 3 080 M€ au 31 décembre 2022, contre 3 161 M€ au 31 décembre 2021. La variation de la dette financière nette du périmètre holding de Rallye sur l’année s’explique de la façon suivante : (en millions d'euros) 2022 2021 Dette financière nette (position d'ouverture) 2 818 2 839 Frais financiers (hors IFRS) 134 123 Frais de holding 14 19 Impact net de l'opération de rachat de dettes non sécurisées (1) (166) (113) Divers 6 1 Variation des retraitements IFRS (incluant l’impact de l’arrêté du plan de sauvegarde) 9 (52) Dette financière nette (position de clôture) 2 815 2 818 Hors retraitements IFRS (i.e. l’accélération des passifs à amortir selon la norme IFRS 9 sur la dette rachetée), les impacts nets des opérations de rachat de dettes réalisées début 2021 et début 2022 s’élèvent respectivement à 156 M€ et 235 M€. Après prise en compte de la variation des retraitements IFRS (+9 M€ en 2022 et -52 M€ en 2021), la dette financière nette du périmètre holding de Rallye s’élève à 2 815 M€ au 31 décembre 2022. L’exécution des plans de sauvegarde de Rallye et de ses sociétés mères dépend essentiellement de la capacité distributive de Casino ainsi que de différentes options de refinancement. La capacité distributive de Casino est encadrée par sa documentation financière qui autorise la distribution de dividendes [5] dès lors que le ratio de dette financière brute / EBITDA après loyers (France Retail + E-commerce) est inférieur à 3,5x. Au 31 décembre 2022, le ratio de dette financière brute / EBITDA après loyers s’établit à 6,86x contre 6,47x au 31 décembre 2021 (cf. tableau en annexe). Résultat net de la société Rallye Le résultat net de l’exercice 2022 de la société Rallye s’établit à – 1 696 M€ (contre - 334 M€ en 2021). Il intègre notamment un produit financier non récurrent de + 235 M€ lié au deuxième rachat de dette non sécurisée et une provision pour dépréciation sur les titres Casino d’un montant de – 1 768 M€ afin de ramener leur valeur nette comptable à la valeur d’utilité calculée au 31 décembre 2022, soit une valeur par action de 43,31 € (contre 74,49€ au 31 décembre 2021). Le total des capitaux propres de la société Rallye est ainsi négatif de – 601[6] M€ au 31 décembre 2022 (contre 1 095 M€ au 31 décembre 2021). 2. Activité de Casino [7] En 2022, le chiffre d’affaires consolidé du groupe Casino atteint 33,6 Md€, en hausse de +5,2 % en comparable4, +3,8 % en organique[8] et +10,0 % en données publiées après prise en compte d’un effet de change de +6,4 %, d’un effet essence de +0,3 %, d’un effet calendaire de -0,2 % et d’un effet périmètre de -0,3 %. Sur le périmètre France Retail, le chiffre d’affaires est en croissance de +1,5 % en comparable, tiré par le dynamisme des formats porteurs. Y compris Cdiscount, la variation comparable en France s’établit à -2,6 %.

Le E-commerce (Cdiscount) affiche un volume d’affaires (« GMV ») de 3,5 Md€ [9] , avec un accroissement de la part de la marketplace à 52 % (+6 pts vs 2021) 5 .

[9] Les ventes en Amérique latine sont en progression de +12,3 % en comparable 4 , principalement soutenues par les très bonnes performances du Cash & Carry (Assaí) et de Grupo Éxito. Le ROC du groupe Casino s’établit à 1 117 M€, soit une variation de -5,9 % après impact du change

(-3,6 % hors crédits fiscaux) et de -12,1 % à taux de change constant (-5,2 % hors crédits fiscaux). En France (y compris Cdiscount), le ROC s’élève à 440 M€, dont 482 M€ sur le périmètre France Retail et -42 M€ pour Cdiscount. Le ROC des enseignes de distribution (France Retail hors GreenYellow et promotion immobilière) ressort à 421 M€ (vs 479 M€ en 2021), reflétant une marge de 3,0 %. Le ROC de la promotion immobilière s’élève à 30 M€, et celui de GreenYellow à 31 M€.

Le ROC E-commerce ressort à -42 M€ (vs 18 M€ en 2021), impacté notamment par la hausse des amortissements liée aux investissements réalisés pour le développement d’Octopia au cours des derniers exercices.

En Amérique latine, le ROC enregistre une variation hors crédits fiscaux de +10,9 % sur un an, tiré par Assaí (+44 % hors crédit fiscaux), en ligne avec la croissance de l’activité. Y compris crédits fiscaux [10] (28 M€ en 2021, 0€ en 2022), le ROC s’établit à 677 M€, en progression de +6,1 %. La Dette financière nette du groupe Casino ressort à 6,4 Md€ (vs 5,9 Md€ en 2021), dont 4,5 Md€ en France[11] (vs 4,9 Md€ en 2021) et 1,9 Md€ en Amérique latine (vs 979 M€ en 2021). En France, la diminution de la dette s’explique notamment par les remboursements obligataires et le remboursement de Segisor (150 M€). La hausse de la dette en Amérique latine résulte d’une augmentation de la dette chez Assaí, liée au plan d’investissement. Au 31 décembre 2022, la liquidité du groupe Casino en France (y compris Cdiscount) est de 2,4 Md€, dont 434 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie et 2,0 Md€ de lignes de crédit confirmées non tirées disponibles à tout moment[12]. Le solde du compte séquestre non sécurisé est de 36 M€ au 31 décembre 2022, montant permettant de couvrir l’échéance de maturité janvier 2023. Au 31 décembre 2022, les covenants du RCF sont respectés. Le ratio Dette brute sécurisée / EBITDA après loyers[13] est de 3,1x[14], inférieur au plafond de 3,5x, soit une marge de manœuvre de 270 M€ sur la dette et de 77 M€ sur l’EBITDA. Le ratio EBITDA après loyers / coûts financiers nets est de 3,0x, supérieur au seuil de 2,5x, soit une marge de manœuvre de 115 M€ sur l’EBITDA. 3. Priorités 2023 Casino en France Efficience opérationnelle et développement Plan de baisse des stocks : -190 M€ dès le premier semestre compensant le surstock fin 2022

Nouveau plan de réduction des coûts : -250 M€ dans les enseignes de distribution

Accélération du plan d’expansion en proximité : +1 000 magasins représentant un niveau supérieur à 500 M€ de volume d’affaires en année pleine Désendettement Finalisation du plan de cession en France : 400 M€ avant fin 2023

Poursuite de la monétisation d’actifs en Amérique latine

Baisse de la dette

Contact presse : PLEAD Étienne Dubanchet +33 6 62 70 09 43 etienne.dubanchet@plead.fr Disclaimer Ce communiqué de presse a été préparé uniquement à titre informatif et ne constitue pas, et ne saurait être considéré comme une sollicitation ou une offre pour la vente ou l’achat de valeurs mobilières ou d’instruments financiers. De même, il ne constitue pas et ne saurait être considéré comme un conseil en investissement. Il n’a, à aucun égard, de liens avec les objectifs d’investissement, la situation financière ou les besoins spécifiques de tout destinataire. Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie en ce qui concerne l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans le présent communiqué. Il ne constitue pas et ne saurait être considéré par les destinataires comme un substitut à l’exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce communiqué peuvent être modifiées sans préavis. Annexes Résultats annuels 2022 (données consolidées) (en millions d'euros) Exercice 2022 Exercice 2021 (retraité) Chiffre d'affaires 33 615 30 555 EBITDA 2 498 2 503 Résultat opérationnel courant (ROC) 1 107 1 173 Autres produits et charges opérationnels (590) (661) Coût endettement financier net (697) (494) Autres produits et charges financiers (221) (280) Résultat avant impôt (401) (262) Produit (charge) d'impôt 9 86 Quote-part du résultat des entreprises associées 11 48 Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe (235) (143) Résultat net normalisé des activités poursuivies, part du Groupe (220) (108) Résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe (254) (277) Bilan 2022 simplifié de Rallye (données consolidées) (en millions d’euros) 31/12/2022 31/12/2021 (retraité) Actifs non-courants 23 723 22 074 Actifs courants 8 947 9 497 TOTAL ACTIFS 32 670 31 571 Capitaux propres 3 861 3 814 Passifs financiers non courants 10 212 10 295 Autres passifs non courants 6 027 5 528 Passifs courants 12 570 11 934 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 32 670 31 571 Passage du résultat net publié au résultat net normalisé Le résultat net normalisé correspond au Résultat net des activités poursuivies corrigé (i) des effets des autres produits et charges opérationnels tels que définis dans la partie « Principes Comptables » de l’annexe annuelle aux comptes consolidés, (ii) des effets des éléments financiers non récurrents ainsi que (iii) des produits et charges d’impôts afférents à ces retraitements et (iv) de l’application des règles IFRIC 23. Les éléments financiers non récurrents regroupent les variations de juste valeur des dérivés actions, les effets d’actualisation monétaire de passifs fiscaux brésiliens, les retraitements et les impacts de l’application de la norme IFRS 9 suite à l’arrêté, et le report de 2 années supplémentaires du plan de sauvegarde de Rallye (nets du résultat des Offres de Rachat sur sa dette non sécurisée réalisées en 2021 et 2022). (en millions d'euros) Exercice 2022 Eléments de normalisation Exercice 2022 normalisé Exercice 2021 retraité Eléments de normalisation Exercice 2021 normalisé retraité Résultat opérationnel courant (ROC) 1 107 1 107 1 173 1 173 Autres produits et charges opérationnels (590) 590 (661) 661 Résultat opérationnel 517 590 1 107 512 661 1 173 Coût de l'endettement financier net (1) (697) (17) (714) (494) (51) (545) Autres produits et charges financiers (2) (221) (136) (357) (280) (113) (393) Produit / (Charge) d'impôt (3) 9 (185) (176) 86 (147) (61) Quote-part de résultat net des entreprises

associées et des coentreprises 11 11 48 48 Résultat net des activités poursuivies (381) 252 (129) (128) 350 222 Dont intérêts ne donnant pas le contrôle (4) (146) 237 91 15 315 330 Dont part du Groupe (235) 15 (220) (143) 35 (108) Sont retraités du coût de l’endettement financier net, principalement les effets liés à l’application de la norme IFRS 9 relative aux instruments financiers suite à l’arrêté du plan de sauvegarde de Rallye en 2020 tel qu’amendé en 2021 ainsi que l'annulation des intérêts calculés, depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde, sur la dette non sécurisée de Rallye rachetée lors de l'Offre de Rachat réalisée au 1 er semestre 2022. Sont retraités des autres produits et charges financiers, les impacts nets positifs liés aux Offres de Rachat de la dette non sécurisée de Rallye réalisées au cours du 1 er semestre 2021 et du 1 er semestre 2022. Sont retraités de la charge d’impôt, les effets d’impôt correspondants aux éléments retraités ci-dessus. Sont retraités des intérêts ne donnant pas le contrôle les montants associés aux éléments retraités ci-dessus. Profil d’amortissement estimé des passifs de Rallye (en millions d’euros) Le profil d’amortissement estimé du passif de Rallye intègre l’impact de l’offre de rachat sur la dette non sécurisée (cf. « 1. Périmètre holding » de ce communiqué) et la prise en compte de l’impact de la courbe forward des taux. Il est détaillé dans le communiqué joint à cet article et disponible sur le site Internet de la société : https://www.rallye.fr/fr/presse/communiques-de-presse. Informations additionnelles



Détail du ratio dette financière brute / EBITDA

encadrant la distribution de dividendes dans la documentation financière de Casino Informations financières sur une période de 12 mois (France Retail + E-commerce) ([15]) (en millions d'euros) 31/12/2022 31/12/2021 Chiffre d’affaires 15 825 16 101 EBITDA 1 321 1 464 (-) impact des loyers ([16]) (601) (622) (i) EBITDA après loyers 721 842 (ii) Dette financière brute ([17]) 4 945 5 450 (iii) Trésorerie et équivalents de trésorerie 468 569 Ratio dette financière brute / EBITDA (ii/i) 6,86x 6,47x * Les comptes 2021 ont été retraités suite à l’application rétrospective de la décision de l’IFRS IC portant sur les coûts d’implémentation, de configuration et de personnalisation des logiciels en mode SaaS. [1] L’annexe des comptes annuels précisera qu’il existe une incertitude significative sur la continuité d’exploitation de Rallye liée à la capacité de Casino de distribuer des dividendes suffisants et/ou la possibilité de modification du plan de sauvegarde de Rallye d’ici l’échéance de février 2025. [2] Pour rappel aucun versement n’est prévu au titre du plan de sauvegarde en 2023. [3] EBITDA = ROC + dotations aux amortissements opérationnels courants [4] Le périmètre holding de Rallye comprend Rallye et ses filiales ayant une activité liée au portefeuille d’investissements. [5] Au-delà d’un dividende ordinaire représentant 50 % du Résultat Net Part du Groupe (RNPG) avec un minimum de 100 M€ par an dès 2021 et 100 M€ supplémentaires utilisables en une ou plusieurs fois pendant la durée de vie des instruments [6] La société Rallye, bénéficiant d’un plan de sauvegarde, n’est pas tenue d’appliquer la procédure de convocation d’une assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution ou non et de reconstitution des capitaux propres si la dissolution n’est pas prononcée conformément aux dispositions de l’article L 225-248 alinéa 7 du Code de commerce. [7] Une information plus détaillée de l'activité de Casino est communiquée directement par la filiale [8] Hors essence et calendaire [9] Donnée publiée par la filiale [10] Crédits fiscaux retraités par les filiales dans le calcul de l’EBITDA et du ROC ajustés [11] Périmètre France dont Cdiscount, GreenYellow et Segisor [12] Sous contrainte du respect des covenants testés à chaque fin de trimestre [13] Tel que défini dans la documentation de refinancement [14] Dette sécurisée de 2,1 Md€ et EBITDA après loyers de 690 M€ [15] Données non auditées, périmètre tel que défini dans les documentations de refinancement obligataire avec principalement Segisor et Wilkes comptabilisé dans le périmètre France Retail + E-commerce (y compris GreenYellow). [16] Intérêts payés sur les dettes de loyer et le remboursement des passifs de loyer tels que définis dans la documentation de refinancement. [17] Emprunts et dettes financières Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : PJ