RALLYE S.A.: Résultats annuels 2023

RALLYE Résultats annuels 2023 Les comptes consolidés de l’exercice 2023, audités par les Commissaires aux comptes, ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 4 avril 2024en abandon du principe de continuité d’exploitation et avec le classement des actifs et passifs du groupe Casino en tant qu’actifs et passifs détenus en vue de la vente et de ses opérations au compte de résultat en activité abandonnée au sens de la norme IFRS 5. Il est rappelé qu’en date du 28 mars 2024, les sociétés Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris ont annoncé avoir sollicité la résolution de leurs plans de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Dans ce contexte, il est précisé que la société Rallye continue d’appliquer le référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne. Comptes consolidés annuels (1) (en millions d'euros) Exercice 2023 Exercice 2022 (retraité) (2) Chiffre d’affaires 5 5 Résultat opérationnel courant (ROC) (8) (10) Autres produits et charges opérationnels (3) (28) (3) Coût de l’endettement financier net (452) (116) Autres produits et charges financiers nets - 137 Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe (490) 9 Résultat net des activités abandonnées (8 009) (421) dont part du Groupe (3 443) (263) Résultat net de l’ensemble consolidé (8 499) (412) dont part du Groupe (3 933) (254) (1) Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes et le rapport de certification est en cours d’émission (2) Les comptes antérieurement publiés ont été retraités suite au reclassement du groupe Casino en activités abandonnées conformément aux dispositions de l’IFRS 5. (3) En 2023, les autres charges opérationnelles incluent une dotation aux provisions de 25 M€ relative à la sanction pécuniaire à l’encontre de la société Rallye prononcée le 7 septembre 2023 par la Commission des Sanctions de l’AMF Le résultat net des activités poursuivies, part du Groupe, s’établit à -490 M€ au 31 décembre 2023, impacté négativement par l’amortissement accéléré du coût amorti sur la dette pour -265 M€, contre 9 M€ au 31 décembre 2022 qui intégrait les effets de l’offre de rachat portant sur la dette non sécurisée de Rallye réalisée sur l’exercice 2022. Le résultat net des activités abandonnées de l’ensemble consolidé s’élève à -8 009 M€ au 31 décembre 2023. Outre le reclassement du résultat net de l’ensemble consolidé du groupe Casino sur cet agrégat, soit - 7 128 M€ en 2023, il inclut notamment la sortie et la dépréciation intégrale du goodwill résiduel sur Casino pour un montant total de -896 M€. Le résultat net des activités abandonnées, part du groupe, s’élève à - 3 443 M€ au 31 décembre 2023. Le résultat net part du groupe de Casino sur l’exercice s’élève à -5 661 M€, et est notamment impacté par les effets liés aux cessions, aux pertes de valeurs et à la restructuration financière. Dette financière nette du périmètre Rallye holding [1] Le passage de la dette financière brute à la dette financière nette du périmètre holding de Rallye est détaillé ci-dessous : (en millions d'euros) 31/12/2023 31/12/2022 Créances sécurisées avec nantissements (titres Casino) 1 340 1 268 Créances non sécurisées 1 341 1 293 Créances sécurisées avec nantissements (sur d'autres filiales de Rallye) 151 142 Total - créances du plan de sauvegarde 2 832 2 703 Financements mis en place après l'arrêté du plan de sauvegarde 425 397 Total - dette financière brute 3 257 3 100 Trésorerie et autres actifs financiers (1) (10) (20) Total - dette financière nette avant retraitements IFRS 3 247 3 080 Retraitements IFRS (2) (265) Total - dette financière nette 3 247 2 815 Dont 10 M€ au 31 décembre 2023 au niveau de la société Rallye contre 19 M€ au 31 décembre 2022. Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le retraitement des passifs financiers conformément à la norme IFRS 9 « Instruments financiers » s’élevait à 265 M€ au 31 décembre 2022. La dette financière brute du périmètre holding de Rallye s’élève à 3 257 M€ au 31 décembre 2023, en augmentation de 157 M€ sur l’exercice, en raison d’une part des frais financiers (hors IFRS) de 187 M€ enregistrés sur 2023 et d’autre part de la réalisation de sûretés en titres Casino. La dette financière nette du périmètre holding de Rallye, avant retraitements IFRS, s’élève à 3 247 M€ au 31 décembre 2023, contre 3 080 M€ au 31 décembre 2022. La variation de la dette financière nette du périmètre holding de Rallye sur l’année s’explique de la façon suivante : (en millions d'euros) 2023 2022 Dette financière nette (position d'ouverture) 2 815 2 818 Frais financiers (hors IFRS) 187 134 Frais de holding 10 14 Impact net de l'opération de rachat de dettes non sécurisées (1) (166) Réalisation de sûretés (2) (30) Divers 6 Variation des retraitements IFRS (3) 265 9 Dette financière nette (position de clôture) 3 247 2 815 Hors retraitements IFRS (i.e. l’accélération des passifs à amortir selon la norme IFRS 9 sur la dette rachetée), l’impact net de l’opération de rachat de dettes réalisées au 1 er semestre 2022 s’élevait à 235 M€. En 2023, certains créanciers de Rallye ont exercé leur faculté d’appropriation des titres Casino logés en fiducie-sûreté, ces opérations se traduisant par une diminution de la dette financière de 30 M€. La variation des retraitements IFRS de 265 M€ en 2023 correspond à l’amortissement accéléré du coût amorti selon la norme IFRS 9 dans le cadre de l’abandon du principe de continuité d’exploitation. Comptes de la société Rallye Le principe de continuité d’exploitation a été abandonné pour l’établissement des comptes de la société Rallye au 31 décembre 2023, ce qui conduit principalement à retenir des valeurs de réalisation à l’actif et à classer les passifs à moins d’un an. Résultat net de la société Rallye Le résultat net de l’exercice 2023 de la société Rallye s’établit à – 2 620 M€ (contre – 1 696 M€ en 2022). Il intègre notamment une moins-value nette de - 477 M€ (dont une reprise de provision de 576 M€) suite à l’appropriation d’actions Casino, représentant 10,78 % du capital de Casino, placées en fiducie-sûretés, par des établissements bancaires et Fimalac en remboursement d’une partie de la participation dans les financements concernés. Les charges financières en 2023 sont composées des intérêts sur les dettes financières à hauteur de - 183 M€ et d’une dotation aux provisions pour dépréciation sur les titres Casino pour -1 915 M€. Les titres de participation ont été évalués à leur valeur de réalisation ; la valeur retenue pour les titres Casino est leur cours de Bourse à fin 2023, soit 0,7835 €. En conséquence, au 31 décembre 2023, la valeur comptable des titres Casino (fiducie incluse), d’un montant brut de 3 457 M€, est dépréciée à hauteur de 3 422 M€. Les capitaux propres ressortent pour un montant négatif de – 3 221 M€ au 31 décembre 2023, contre un montant négatif de -601 M€ au 31 décembre 2022. Conseil d’administration A la suite de la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, les administrateurs indépendants et l’administrateur représentant les salariés qui accompagnent la société Rallye depuis plusieurs années sont allés au terme de leur mission et n’ont cessé leurs fonctions qu’à l’issue du conseil d’administration du 4 avril 2024 ayant arrêté les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. La société et le conseil d’administration leur ont témoigné leurs plus sincères remerciements. Il est précisé qu’à raison de l’ouverture à venir de la procédure de liquidation judiciaire, les administrateurs ne percevront pas la rémunération prévue par la politique de rémunération adoptée lors de l’assemblée générale du 16 mai 2023. Contact presse : PLEAD Étienne Dubanchet +33 6 62 70 09 43 etienne.dubanchet@plead.fr Disclaimer Ce communiqué de presse a été préparé uniquement à titre informatif et ne constitue pas, et ne saurait être considéré comme une sollicitation ou une offre pour la vente ou l’achat de valeurs mobilières ou d’instruments financiers. De même, il ne constitue pas et ne saurait être considéré comme un conseil en investissement. Il n’a, à aucun égard, de liens avec les objectifs d’investissement, la situation financière ou les besoins spécifiques de tout destinataire. Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie en ce qui concerne l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans le présent communiqué. Il ne constitue pas et ne saurait être considéré par les destinataires comme un substitut à l’exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce communiqué peuvent être modifiées sans préavis. Annexe Bilan 2023 simplifié de Rallye (données consolidées) (en millions d’euros) 31/12/2023 31/12/2022 (retraité) Actifs non-courants 23 310 Actifs courants 17 8 837 Actifs détenus en vue de la vente 18 367 110 Total actifs 18 384 32 257 Capitaux propres (5 033) 3 861 Passifs financiers non courants 10 212 Autres passifs non courants 5 614 Passifs financiers courants 3 258 1 827 Autres passifs courants 37 10 731 Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente 20 122 12 Total capitaux propres et passifs 18 384 32 257 [1] Le périmètre holding de Rallye comprend Rallye et ses filiales ayant une activité liée au portefeuille d’investissements Fichier PDF dépôt réglementaire



