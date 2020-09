RALLYE :, plus forte hausse du SRD à la clôture du jeudi 10 septembre 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+18,06% à 4,51 euros)La maison-mère de Casino a brillé ce jeudi à Paris. Le conseil d'administration de Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), filiale de Casino au Brésil, a approuvé le lancement d'une étude en vue de séparer son activité de cash and carry (Assaí) du reste de ses activités. L'objectif d'une telle opération est d'optimiser le potentiel d'Assaí, d'une part, et des activités de distribution alimentaire plus traditionnelles de GPA et Éxito, d'autre part.