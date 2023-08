Rallye est une société holding organisée autour de 2 pôles d'activités : - grande distribution (Casino) : distribution alimentaire en France (enseignes Casino, Monoprix et Franprix) et à l'international (essentiellement en Amérique latine ; enseignes Éxito, Disco-Devoto et Libertad). En outre, le groupe développe une activité de distribution en ligne de produits non alimentaires assurée en France via le site Internet Cdiscount et au Brésil via Cnova ; - distribution d'équipements sportifs et de modes basket (Groupe Go Sport ; activité en cours de cession). Par ailleurs, Rallye gère un portefeuille d'investissements diversifiés, constitué d'une part d'investissements financiers, et d'autre part de programmes immobiliers commerciaux. La répartition géographique du CA est la suivante : France (47%), Amérique latine (52,9%) et autres (0,1%).

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire