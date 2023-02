Ralph Lauren : Bank of America relève à l'achat

Bank of America a annoncé lundi avoir relevé de 'neutre' à 'achat' sa recommandation sur le titre Ralph Lauren, avec un objectif de cours également rehaussé de 130 à 145 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire justifie son optimisme par sa confiance dans la poursuite de la dynamique favorable qui porte les ventes du groupe de prêt-à-porter américain et l'allègement de sa base de coûts.



Tablant sur une amélioration des marges bénéficiaires de la société new-yorkaise, BofA dit relever ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour les exercices 2022/2023 et 2023/2024 de respectivement 6% et 10%.



D'après l'analyste, l'activité de réseau de gros de Ralph Lauren est la mieux positionnée de tout le secteur de l'habillement américain, alors que sa valorisation boursière reste séduisante sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 6,9x.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.