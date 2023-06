Les acheteurs américains "aspirationnels" dépensent moins pour la mode et la joaillerie

L'écart entre les habitudes de consommation des Américains fortunés et celles des acheteurs dits "aspirationnels" pousse les détaillants de produits de luxe à rechercher de nouvelles sources de revenus et, dans certains cas, à modifier leurs stratégies en matière de marchandises, ont déclaré plusieurs détaillants.

La société de joaillerie Signet, qui possède des marques telles que Kay, Jared et Zales, a été le dernier détaillant à établir un lien entre la baisse des ventes et le ralentissement des dépenses des clients dits "aspirationnels", qui achètent occasionnellement des biens dont le prix se situe entre 300 et 800 dollars, mais qui sont plus sensibles au coût des produits de première nécessité.

Signet a constaté une baisse des ventes de bijoux fantaisie d'un prix inférieur à 5 000 dollars en avril, tendance qui s'est poursuivie en juin. Les ventes d'articles dont le prix est supérieur à 5 000 dollars sont toutefois restées fortes, a déclaré Joan Hilson, directrice financière de Signet, lors d'une interview vendredi.

Signet développe ses services pour stimuler les dépenses et compte sur une augmentation des ventes de plans de garantie et de protection pour les montres et les bijoux, a déclaré Mme Hilson. Un plan de protection pour un bracelet de tennis de 3 200 dollars chez Kay, par exemple, ajoute 315 dollars au prix.

Jeudi, Signet a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, après avoir souligné la détérioration de l'environnement de consommation.

"UNE PERTE D'ARGENT

Les détaillants doivent compenser la perte de chiffre d'affaires due à la baisse de la demande des personnes qui n'ont pas les moyens de dépenser régulièrement pour des achats coûteux.

Selon Oliver Chen, analyste chez Cowen and Company, "l'inflation, les coûts de l'alimentation et d'autres coûts font perdre de l'argent" aux acheteurs dits "ambitieux". Leur désir de faire des folies les années précédentes représentait un segment de croissance pour les produits de luxe.

Macys a constaté que la baisse des ventes était plus prononcée dans sa chaîne de grands magasins éponyme, où 85 % des ménages gagnent 150 000 dollars par an ou moins, a déclaré le PDG Jeff Gennette le 1er juin. Certains clients de l'unité Bloomingdale's de la société, qui attire une clientèle plus aisée, ont également subi la pression de l'inflation, mais "pas au même rythme ni avec la même intensité que Macy's", selon M. Gennette.

Ces dernières semaines, Ralph Lauren et Capri, le propriétaire de Versace, Michael Kors et Jimmy Choo, ont tous deux révélé qu'ils doublaient leurs efforts en faveur de leurs consommateurs les plus aisés, car les ventes des clients les plus exigeants sont en baisse.

Le 31 mai, le PDG de Ralph Lauren, Patrice Louvet, a déclaré que l'entreprise avait enregistré une croissance dans les magasins à prix plein, tandis que les ventes dans les magasins d'usine avaient diminué.

En Amérique du Nord en particulier, il y a une divergence continue entre nos principaux consommateurs à valeur élevée et ce sous-ensemble de consommateurs plus orientés vers la valeur, a-t-il déclaré. L'entreprise stocke des produits de base, notamment des chemises Oxford, des blazers et des robes, en pariant sur le fait que les consommateurs de luxe seront attirés par des produits de base capables de résister aux tendances saisonnières de la mode.

Le 25 mai, le PDG de Capri, John Idol, a déclaré aux investisseurs que l'entreprise retirait ses stocks des grands magasins et autres canaux de vente en gros, qui représentent actuellement plus de 20 % de son chiffre d'affaires. M. Idol a déclaré que la société était en mesure de vendre à des prix plus élevés dans ses propres magasins que dans les grands magasins, où les consommateurs semblent résister aux récentes augmentations de prix.

Dans le cadre de sa stratégie d'élévation des marques, il a indiqué que la société éliminait progressivement les tee-shirts, les toboggans de piscine, les baskets et d'autres articles de la marque Versace qui ne sont pas vraiment de nature à susciter une perception de luxe chez les clients. (Reportage de Katherine Masters à New York Rédaction de Nick Zieminski)