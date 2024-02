Ralph Lauren Corporation conçoit, commercialise et distribue des produits de luxe, notamment des vêtements, des chaussures et des accessoires, des produits pour la maison, des parfums et des produits d'accueil. Ses secteurs d'activité sont l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Ses marques comprennent notamment Ralph Lauren, Ralph Lauren Collection, Ralph Lauren Purple Label, Polo Ralph Lauren, Double RL, Lauren Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren Children et Chaps. Ses produits d'habillement comprennent des collections de vêtements pour hommes, femmes et enfants. Sa gamme de chaussures et d'accessoires comprend des chaussures de ville, des chaussures habillées, des bottes, des baskets, des sandales, des lunettes, des montres, des bijoux de mode et des bijoux fins, des écharpes et des chapeaux. Sa gamme de produits pour la maison comprend des lignes de lit et de bain, des meubles, des tissus et des revêtements muraux, des éclairages, des articles de table, du linge de cuisine, des revêtements de sol et des articles-cadeaux. Sa collection de produits d'accueil comprend ses restaurants, notamment The Polo Bar à New York et RL Restaurant à Chicago.

Secteur Habillement et accessoires