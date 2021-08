Ralph Lauren : La valeur du jour à Wall Street Ralph Lauren écrase le consensus et lutte pour la première place du S&P 500

Sur un marché américain sans véritable tendance, Ralph Lauren se distingue aujourd'hui en s'installant solidement sur le podium du S&P 500: avec un gain de près de 8,6% à 128,10 dollars, il se dispute ainsi la première place de l'indice avec le cabinet de conseil Gartner, qui a lui aussi publié de solides résultats trimestriels. En effet, au premier trimestre de son exercice 2022 (avril-juin 2021), la marque de prêt-à-porter a pulvérisé les prédictions en réalisant un bénéfice ajusté de 2,29 dollars par action, très largement au-dessus des 88 cents attendus par le consensus FactsSet.



Le groupe a également renoué avec les bénéfices, alors que le second trimestre 2020 avait été affecté par la fermeture des magasins en raison de la crise sanitaire. Les comptes sont ainsi excédentaires de 164,7 millions de dollars, soit 2,18 dollars par action, après une perte de 172,6 millions de dollars, ou 1,75 dollars par action, un an plus tôt.



Les ventes de la marque au joueur de polo ont quasiment triplé, ressortant à 1,38 milliard de dollars (+183,1%), et dépassent elles aussi le consensus des analystes (1,22 milliard de dollars). Elles ont été portées par la performance en Amérique du Nord, où elles ont bondi de 301% (+176% à périmètre comparable) à 662 millions de dollars, contre 589,1 millions attendus.



L'Europe n'est pas en reste, avec une croissance de 194% à 355 millions de dollars.



Fort de ces résultats, Ralph Lauren table désormais sur une croissance du chiffre d'affaires de 25% à 30% sur l'exercice (à changes constants) et une marge d'exploitation de 12% à 12,5% (contre 4,8% sur l'exercice fiscal 2021 et 10,3% en 2020). Pour le second trimestre, la croissance des revenus devrait être comprise entre 20% et 22%.