Ralph Lauren : hausse du dividende avec les trimestriels

A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Ralph Lauren fait part d'une hausse de 9% de son dividende trimestriel pour le fixer à 0,75 dollar par action, dividende qui sera payable le 15 juillet au profit des actionnaires inscrits au 1er juillet.



Le groupe publie un BPA ajusté de 0,49 dollar au titre des trois derniers mois de son exercice 2021-22, contre 0,38 dollar un an auparavant, avec une marge d'exploitation de 3,6%, soit 20 points de base de plus qu'à la même période de l'exercice précédent.



La maison de vêtements haut de gamme a vu ses revenus augmenter de 18% pour atteindre 1,5 milliard de dollars (+22% à taux de change constant), une croissance tirée en particulier par l'Europe (+34% en devises constantes).



Pour l'exercice 2022-23, Ralph Lauren anticipe une marge d'exploitation d'environ 14 à 14,5% en devises constantes, ainsi qu'une croissance des revenus à taux de change constant dans le haut de la plage à un chiffre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.