Ralph Lauren : le CA trimestriel en recul de 30%

29/10/2020 | 14:27

Au deuxième trimestre de son exercice 2021, Ralph Lauren enregistre un recul de son CA de l'ordre de 30% en données publiées (-31% à change constant), à 1,2 milliard de dollars, avec des baisses dans toutes les régions en raison des impacts liés au COVID-19.



Dans ces conditions, la perte nette trimestrielle s'élève à 39 millions de dollars, soit un BPA de -0,53 $, contre 182 millions de dollars un an plus tôt et un BPA de 2,34 dollars.



Ralph Lauren indique qu'un examen stratégique est en cours pour soutenir la croissance et la rentabilité futures et pour créer une structure de coûts durable. La société prévoit notamment de réduire ses effectifs mondiaux, générant une économie de 180 à 200 millions de dollars.





