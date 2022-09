Ralph Lauren : va distribuer 2 milliards de dollars à ses actionnaires sur 3 ans

Dans le cadre de la présentation de son plan stratégique, Ralph Lauren a indiqué qu’il allait distribuer 2 milliards de dollars à ses actionnaires d'ici 2025 via des dividendes et des rachats d'actions. La marque de vêtements américaine haut de gamme vise par ailleurs une croissance annuelle de 5% à 10% de ses ventes à taux de change constants au cours de cette période et une progression plus forte de son résultat opérationnel. Sa marge opérationnelle est ainsi attendue à au moins 15% à taux de change constants en 2025.