Rama Phosphates Limited est une entreprise indienne de fabrication d'engrais. Les principaux produits/services de la société comprennent le superphosphate simple (SSP), l'acide sulfurique et l'oléum, l'azote, le phosphore et le potassium (NPK), le tourteau déshuilé et l'huile de soja. Elle opère dans deux segments : les engrais, les micro-nutriments et les produits chimiques, et le soja/agri. La société est active dans la fabrication de SSP et de produits chimiques industriels. Elle fabrique des engrais mixtes NPK de différentes qualités. Ses engrais sont vendus sous deux marques, Girnar et Suryaphool. Elle fabrique des engrais à valeur ajoutée, le superphosphate simple boré, à partir de l'unité d'Udaipur. Sa division "Chemicals", qui fabrique de l'acide sulfurique et de l'oléum, est implantée à Indore et à Pune. Son unité de broyage et de raffinage des graines de soja est située à Indore. La société propose également des produits tels que la poudre de superphosphate simple zingué, l'acide alkyl benzène sulfonique linéaire (LABSA) et la lécithine.