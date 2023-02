La position financière de Rambler Metals est précaire en raison du défaut de vente d'or

(Alliance News) - Rambler Metals & Mining PLC a déclaré vendredi que sa situation financière reste incertaine, après qu'elle n'ait pas réussi à livrer de l'or raffiné dans le cadre de son accord avec Elemental Altus.

Rambler est une société minière et de développement basée à Richmond, en Angleterre, et axée sur le Canada. Elle possède la mine Ming Copper-Gold, une installation de traitement des métaux de base et précieux entièrement opérationnelle sur la péninsule de Baie Verte au Canada.

En mars, Rambler a annoncé un accord d'achat et de vente d'or avec Elemental Altus, selon lequel elle effectuerait des livraisons minimales de 1 200 onces d'or à Elemental au cours de chacune des trois premières années de l'accord.

Cependant, elle a déclaré vendredi qu'elle n'a pas vendu ou livré d'or raffiné pour les trimestres clos le 30 septembre et le 31 décembre. En conséquence, un cas de défaut s'est produit.

Rambler a déclaré qu'elle avait l'intention d'entamer des discussions avec Elemental afin de trouver une solution au défaut. Toutefois, la société a averti qu'il n'y a aucune garantie qu'Elemental acceptera de reporter ou de rééchelonner la vente et la livraison d'or, ou les intérêts dus sur le contrat d'achat et de vente d'or, ou les conditions auxquelles tout report sera convenu.

Par conséquent, la situation financière de la société reste incertaine.

De même, Rambler est en discussion avec plusieurs groupes alors qu'elle cherche à restructurer ses finances. Elle n'a pas précisé qui étaient ces groupes.

Les actions de Rambler ont été suspendues de la négociation en octobre. Elles ont été négociées pour la dernière fois le 26 octobre à 5,38 pence chacune.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

