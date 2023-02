Rambler Metals and Mining entame des procédures sous la LACC

Rambler Metals and Mining PLC - Propriétaire, inscrit à l'AIM, de la mine de cuivre-or Ming à Baie Verte, Terre-Neuve-et-Labrador - Obtient une ordonnance initiale de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador et entame des procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Déclare que l'ordonnance permet une suspension des procédures à l'égard de Rambler Canada, 1948, la société, et Rambler Mines Ltd et autorise Rambler Canada à poursuivre ses activités dans le cours normal des choses pendant les procédures de la LACC. Les procédures de la LACC permettront de disposer de temps et de stabilité pour développer et mettre en œuvre un processus de vente. Décroche 5 millions USD pour permettre à l'entreprise de continuer à fonctionner.

Cours actuel de l'action : Suspendu

Par Jeremy Cutler, journaliste d'Alliance News

