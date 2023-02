Rambler Metals interrompt ses opérations dans un contexte d'incertitude financière

Rambler Metals & Mining PLC - société minière et de développement basée à Richmond, en Angleterre, et axée sur le Canada - Met en pause ses opérations en attendant la livraison de "fournitures clés" à sa mine de cuivre-or de Ming. La mine est une installation de traitement des métaux de base et précieux entièrement opérationnelle sur la péninsule de Baie Verte au Canada. Déclare que toutes les opérations seront arrêtées vendredi. Prévoit de reprendre les opérations au plus tard le vendredi de la semaine prochaine. Déclare que la mine sera "entièrement maintenue" pendant cette période. Note que la décision a été prise alors qu'elle poursuit les discussions autour de sa restructuration financière.

Plus tôt en février, Rambler a déclaré que sa situation financière restait incertaine, après qu'elle n'ait pas réussi à livrer de l'or raffiné dans le cadre de son accord avec Elemental Altus. Ramber a déclaré être en discussion avec plusieurs groupes alors qu'elle cherche à restructurer ses finances. Elle n'a pas précisé qui étaient ces groupes.

