Rambler Metals n'a pas d'autre choix que de se tourner vers la liquidation volontaire

(Alliance News) - Rambler Metals & Mining PLC a déclaré vendredi qu'elle n'avait "aucun moyen de poursuivre ses activités", les fonds s'étant taris.

Rambler a déclaré qu'elle n'avait pas d'autre choix que de déposer une demande de liquidation volontaire, car elle se dit incapable de "payer ses dettes à leur échéance".

Cette mise à jour de la société minière et de développement, qui détient des propriétés à Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada, fait suite à l'annonce faite par Rambler la semaine dernière qu'elle était insolvable et qu'elle demandait la liquidation volontaire de ses créanciers.

Rambler a déclaré que ses actions ordinaires continueraient d'exister en attendant la fin de la liquidation, malgré leur annulation sur le marché AIM de la Bourse de Londres. Elle a précisé que les liquidateurs conserveraient les informations relatives à la propriété des actions de Rambler, au cas où il y aurait des fonds à distribuer aux actionnaires.

Les fonds précédemment reçus par Rambler provenaient des liquidités générées par Rambler Metals & Mining Canada Ltd, qui a maintenant cessé ses activités. Rambler Canada n'est plus en activité.

Rambler a déclaré que sans ces fonds, elle n'avait "aucun moyen de poursuivre ses activités" et ne pouvait plus payer ses dettes à leur échéance. Les créanciers, dans le cadre de la loi canadienne sur les arrangements avec les créanciers des sociétés, ont déclaré qu'ils ne pouvaient plus fournir de financement à l'ensemble du groupe Rambler.

Rambler a également ajouté qu'il n'y avait aucune garantie qu'un éventuel excédent de trésorerie puisse être distribué aux actionnaires.

"Il est important de garantir que Rambler Metals & Mining PLC puisse être liquidée de manière ordonnée. L'alternative à une liquidation volontaire est une liquidation forcée, un processus mené par le tribunal qui est plus coûteux, plus long et qui diminuerait encore toute valeur potentielle pour les actionnaires", a déclaré la société.

Les actions de Rambler n'étaient pas négociées à 5,50 pence à Londres vendredi.

