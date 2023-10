Rambus Inc. est un fournisseur de puces et de propriété intellectuelle (PI) qui permettent d'améliorer les performances des centres de données et d'autres marchés. Les sous-systèmes de mémoire de la société fournissent des puces et de la PI, qui permettent de décrocher des systèmes à forte intensité de données. Elle propose un portefeuille équilibré et diversifié de solutions à travers les puces, la PI silicium et les licences de brevets. Ses puces d'interface mémoire Rambus Double Data Rate (DDR) pour modules de mémoire de serveur permettent d'augmenter la bande passante et d'accroître la capacité des serveurs d'entreprise et des serveurs cloud. Son portefeuille comprend des puces d'interface mémoire DDR5 et DDR4. Sa solution de chipset DDR5 comprend le pilote d'horloge d'enregistrement (RCD), les hubs de détection de présence en série (SPD Hub) et les capteurs de température (TS). Rambus Silicon IP comprend des solutions IP d'interface et de sécurité qui déplacent et protègent les données dans des applications avancées de centre de données, de gouvernement et d'automobile. Elle vend des puces d'interface mémoire directement et indirectement aux fabricants de modules mémoire et aux fabricants d'équipements originaux (OEM).