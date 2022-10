Ramco Industries Limited approuve l'arrêt de ses activités

Ramco Industries Limited possède une unité de fabrication de tuyaux sous pression située sur le terrain loué à Maksi, district de Shajapur, Madhya Pradesh, avec une capacité installée de 30 000 T.M. par an. La société a conclu un contrat de location le 9 juillet 2001 avec M/s. Kanoria Sugar & General Manufacturing Company Ltd, New Delhi pour louer les bâtiments et les installations et machines de l'usine de fabrication de tuyaux à Maksi. Le contrat a expiré le 31 mars 2022.

L'accord n'a pas été renouvelé. La société propose d'arrêter les opérations et de se débarrasser des vieilles installations et machines de l'usine de fabrication de tuyaux, d'une valeur comptable de 3,3 millions d'INR à ce jour, ce qui représente 0,07 % du bloc net d'installations, de biens et d'équipements et l'impact sera négligeable sur les affaires de la société. La proposition a été soumise au conseil d'administration lors de sa réunion du 28 octobre 2022 et a été discutée et approuvée par le conseil.