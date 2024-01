Ramco Industries Limited est une société basée en Inde, qui fabrique des plaques de fibrociment (FC) et des panneaux de silicate de calcium (CSB). Les segments de la société comprennent les produits de construction, les textiles et la production d'électricité à partir d'éoliennes. La société s'adresse principalement aux marchés nationaux. Elle vend également l'électricité excédentaire produite par ses éoliennes. La société fabrique des panneaux en fibre-ciment, des panneaux isolants en fibre végétale, en paille ou en déchets de bois, agglomérés avec du ciment et d'autres liants minéraux. Elle propose également la production d'électricité à partir d'autres sources non conventionnelles. Ses usines sont situées à Karnataka, Madhya Pradesh, Union Territory of Dadra & Nagar Haveli, West Bengal, Andhra Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, Bihar et autres. Ses filiales comprennent Sudharsanam Investments Limited, Sri Ramco Lanka (Private) Limited et Sri Ramco Roofings Lanka (Private) Limited. Sudharsanam Investments Limited fournit des investissements dans des titres.

Secteur Matériaux de construction