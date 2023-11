Ramelius Resources Limited est une société australienne qui se consacre à l'exploration, au développement minier, à la production et à la vente d'or en Australie. Elle possède et exploite les mines d'or Mt Magnet, Vivien, Penny, Edna May, Tampia, Marda, Rebecca, Lake Roe et Ularring Rock en Australie occidentale. Le projet aurifère Mt Magnet est situé à environ 500 kilomètres au nord-est de Perth, dans le champ aurifère Murchison du craton Yilgarn d'Australie occidentale. La mine d'or de Vivien est située à environ 15 km à l'ouest de la ville de Leinster en Australie occidentale. La mine d'or de Penny est située à environ 550 km au nord-est de Perth en Australie occidentale. La mine d'or Edna May est située dans la ceinture de roches vertes de Westonia, dans la province de Southern Cross du craton archéen de Yilgarn en Australie occidentale. Le projet aurifère de Lake Roe est situé à plus de 100 kilomètres à l'est de Kalgoorlie, en Australie occidentale.

Secteur Or