Raminfo Limited est une société basée en Inde, engagée dans le développement de logiciels, les services de santé, les solutions énergétiques et les projets d'e-gouvernance, entre autres. Elle est principalement engagée dans le développement et la maintenance de projets de gouvernance électronique dans les États de Telangana, Andhra Pradesh et Uttar Pradesh. Elle fournit des solutions technologiques aux organisations dans les domaines suivants : gouvernement, fintech, soins de santé, énergie intelligente, Internet des objets (IoT) et services d'analyse et d'ingénierie. Ses services gouvernementaux comprennent l'e-gouvernance, les lumières intelligentes et les solutions de villes intelligentes. Ses services bancaires comprennent une plateforme bancaire mobile et une plateforme bancaire de base SmartBanker. Ses services de soins de santé comprennent la modernisation des systèmes existants, la surveillance de la santé à distance, la gestion des dossiers médicaux électroniques (DME), les échanges d'informations sur la santé et autres. Ses services énergétiques comprennent le système de surveillance de l'éclairage public, le système de contrôle et de surveillance centralisé, et autres. Le service de réseau de fibres est son service d'ingénierie.

Secteur Logiciels