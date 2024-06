RAMM Pharma Corp. est une société canadienne qui se consacre aux produits pharmaceutiques et médicaux, notamment à la pharmacologie des cannabinoïdes et à la formulation de produits pharmaceutiques à base de cannabis et d'autres produits à base de chanvre, avec une plateforme internationale diversifiée de production et de vente. La société exploite une entreprise de produits pharmaceutiques et médicaux en Uruguay qui a développé plusieurs produits pharmaceutiques à base de cannabinoïdes dérivés de plantes médicalement enregistrés et approuvés, dont la vente et/ou l'utilisation ont été autorisées dans plusieurs pays d'Amérique latine. La société dispose d'un pipeline de produits, y compris des produits nutritionnels à base de chanvre et des produits vétérinaires spécialisés, à différents stades d'approbation et de développement, qui sont produits dans son usine de formulation de Montevideo, en Uruguay. Les marques de la société comprennent NettaPet et NettaVet. Ses filiales comprennent Canapar Corp, HemPoland S.p. Z.o.o., Medic Plast SA, Yurelan SA, Glediser SA et RAMM Pharma Holdings Corp.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale