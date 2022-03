10 mars : journée mondiale du rein Le rôle de l'équipe de coordination de transplantation rénale

Actualités

le 10/03/2022

La coordination de transplantation rénale est assurée par une équipe pluridisciplinaire : infirmières, secrétaires médicales, cadres et médecins. Ces derniers jouent un rôle essentiel dans l'organisation et la réalisation des différentes étapes nécessaires à l'inscription sur la liste d'attente de transplantation rénale. Explications avec Sonia Dutelle, infirmière en hémodialyse au Médipôle Hôpital Privé (Ramsay Santé) à Villeurbanne (Rhône).

Avant d'envisager une transplantation rénale (notamment à l'Hôpital public Édouard Herriot ou au CHU de Saint Etienne), chaque patient est encadré et suivi par une infirmière coordinatrice de référence au Médipôle Hôpital Privé, afin de faciliter son parcours.

Au sein de cet établissement, l'un des plus grands centres hospitaliers privés de France, onze professionnels de santé se chargent de la coordination des transplantations rénales : « un médecin, trois secrétaires, six infirmières et un cadre », explique Sonia Dutelle. Ces derniers prennent en charge une quinzaine de patients chacun au sein du pôle infirmier. « Nous les rencontrons généralement durant leur dialyse. Nous sommes là pour les informer sur leur projet de greffe, leur remettre des ordonnances avec un dossier administratif sur lequel est mentionné chaque rendez-vous médical à réaliser (scanner, doppler…) », détaille l'infirmière en hémodialyse. Pour ces professionnels de santé, il s'agit d'une mission transverse réalisée en plus de leur travail quotidien, dans le but de réduire les délais d'attente et d'accompagner les patients.

Une fois les examens menés à bien par le patient, les infirmières coordinatrices les font parvenir au néphrologue. « À l'issue de ce bilan complet, un avis définitif à la transplantation ainsi qu'une inscription à la liste d'attente nationale sont décidés en étroite collaboration avec l'équipe de transplantation du CHU. Nous organisons également des rencontres bisannuelles avec l'hôpital Édouard Herriot, que nous souhaitons pérenniser à l'avenir », souligne l'experte. Les patients du Médipôle Hôpital Privé sont ensuite orientés vers cet hôpital pour les transplantations (estimées à 200 par an).

Dans les prochains mois, l'équipe de coordination de transplantation rénale du Médipôle Hôpital Privé prévoit de s'agrandir, en raison d'une prise en charge de patients de plus en plus importante. L'objectif est de raccourcir le délai d'inscription sur liste d'attente (et donc le temps de parcours) à moins de 6 mois.