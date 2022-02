Chirurgie orthopédique : la RAAC, anticiper pour mieux soigner

Actualités

le 08/02/2022

Le service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital privé Armand Brillard (Ramsay Santé), situé à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), propose la Récupération améliorée après chirurgie (RAAC), un programme qui prend en charge le patient dans sa globalité. Quels sont ses bénéfices ? Réponses avec le Dr Jean-Louis Sanouiller, chirurgien orthopédiste.

Le principe fondamental de la RAAC est d'assurer un retour rapide à domicile, et ce, dans des conditions optimales. L'expertise et la pédagogie des soignants formés à cette prise en charge multimodale permettent de guider le patient tout au long de son parcours de soins : avant, pendant et après l'opération. « Avant l'opération, le patient est convoqué une demi-journée dans un délai suffisamment en amont de l'opération pour réaliser des examens complémentaires, si nécessaire », explique le Dr Sanouiller. À cette occasion, le patient rencontre l'infirmière coordinatrice ainsi que tous les autres acteurs de sa prise en charge (anesthésiste, cardiologue et kinésithérapeute) et réalise les examens complémentaires nécessaires.



L'ensemble du parcours de soins, ainsi que la rééducation postopératoire sont abordés dans le détail avec l'infirmière coordinatrice. « Les bénéfices de l'opération, les risques éventuels et les suites prévisibles sont abordés, de même que les aspects administratifs. En ayant toutes ces informations, le patient est plus serein le jour de l'opération. C'est également un parcours sécurisant pour l'équipe qui disposera de toutes les informations nécessaires à la bonne prise en charge du patient », poursuit le chirurgien.

L'évolution des techniques chirurgicales et la meilleure gestion de la douleur jouent également un grand rôle dans la rapidité de la récupération. « Par exemple, l'anesthésiste peut associer la technique périphérique (qui vise à endormir uniquement la partie du corps qui va être opérée) à une anesthésie générale. Le chirurgien pratique une infiltration analgésique du site opératoire. Cette technique permet d'utiliser moins de produit anesthésique et améliore la gestion de la douleur en postopératoire immédiat », affirme le Dr Sanouiller. Ainsi, le patient peut récupérer plus rapidement, s'asseoir et se relever dans un laps de temps plus court, ce qui facilite la reprise en main de son autonomie. Une fois à son domicile, le patient est recontacté par l'infirmière coordinatrice qui s'assure du bon déroulement des suites opératoires.

« Les retours sur le parcours RAAC sont extrêmement positifs. Les patients sont rassurés et ont véritablement l'impression d'être pris en charge par une équipe pluridisciplinaire bienveillante, de A à Z », soutient le chirurgien orthopédiste. Mis initialement en place pour la chirurgie prothétique, le programme RAAC s'est étendu à d'autres spécialités compte tenu de son efficacité démontrée.