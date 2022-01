Développement durable au bloc opératoire : la "green team" du Pôle Lille Métropole Ramsay Santé s'engage

Actualités

le 14/01/2022

Depuis octobre 2020, le Pôle Lille Métropole Ramsay Santé, qui regroupe dix établissements de santé sur le territoire, conçoit des stratégies concrètes et écoresponsables pour rendre ses établissements et ses blocs opératoires plus verts. Des projets qui démontrent l'implication des professionnels de santé en faveur du développement durable. Mise en lumière avec Justine Alépée, ingénieure environnementale.

Le projet de développement durable au sein des établissements et des multiples blocs opératoires du Pôle Lille Métropole a été initié il y a un an, en octobre 2020. Il est né de la volonté des directions, mais également de nombreux collaborateurs et notamment, pour la zone de blocs, d'infirmiers de bloc opératoire, de médecins spécialistes ou encore d'anesthésistes. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à vouloir exercer leur métier dans des conditions plus respectueuses de l'environnement. En effet les activités de soins, en particulier dans les blocs opératoires (où sont produits 20 à 30 % des déchets hospitaliers) sont elles aussi sources de pollution. En plus de produire des déchets, les activités chirurgicales contribuent directement à l'effet de serre à cause des gaz anesthésiants inhalés et expirés par les patients.

« Mon rôle est de mettre en place des stratégies qui s'inscrivent dans une démarche écologique au sein de nos établissements », explique Justine Alépée. Pour cela, l'ingénieure environnementale a créé un comité Développement durable divisé en quatre groupes de travail : biodiversité, mobilité, gestion/ optimisation des déchets et développement durable au bloc opératoire. Ce comité se compose de 35 collaborateurs représentant les 10 établissements, tous très engagés en faveur de l'environnement.

Les 10 établissements du Pôle Lille Métropole adoptent ainsi une démarche plus écologique avec, entre autres, la mise en place de nouvelles filières de tri des déchets, la collecte de mégots de cigarettes pour leur recyclage, un plan de mobilité d'entreprise, la réduction des DASRI ou encore l'installation de locaux sécurisés et adaptés pour abriter les vélos des collaborateurs et des visiteurs. De nouveaux projets verront également le jour à partir du premier semestre de l'année 2022.

Plusieurs initiatives liées à la biodiversité vont également voir le jour. Parmi elles : des zones de tonte raisonnée, la plantation d'arbres fruitiers, la création de potagers et même la mise en place d'un éco-pâturage avec des moutons à l'Hôpital privé de Villeneuve d'Ascq. Un projet de jardin partagé et thérapeutique est également en cours sur l'Hôpital privé de la Louvière.

Enfin, le Pôle Lille Métropole prévoit d'offrir des mugs à tous ses collaborateurs (environ 2 500) afin de les sensibiliser aux questions environnementales. Des stickers vont également être installés dans les locaux. Ces actions ont pour but de les inviter à éviter l'utilisation de gobelets jetables, à diminuer le chauffage ou à éteindre les lumières (quand celles-ci ne sont pas nécessaires).

Le développement durable sera inscrit dans le cahier des charges de la rénovation des blocs opératoires (tout comme pour les autres services). Des équipements plus économes en énergie seront installés et les zones de gestion de déchets seront optimisées. L'objectif étant d'en faire des lieux plus verts grâce à « des matériaux plus écologiques, comme des peintures peu émissives en composés organiques volatiles (COV), ainsi que des revêtements plus écologiques afin d'améliorer la qualité de l'air intérieur », décrit l'ingénieure environnementale. Plusieurs projets devraient voir le jour en 2022.

Pour aller plus loin dans cette démarche, la « green team » étudie par ailleurs la possibilité de s'équiper du système d'aspiration Neptune, capable de récupérer les liquides de rinçage (utilisés notamment en orthopédie et urologie) afin de réduire sa production de Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux et de plastique à usage unique. À tous les niveaux, l'hôpital se verdit.