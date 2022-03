Jeunes et écrans : pour le meilleur et pour le pire 72% des 15-25 ans entretiennent une relation toxique avec leur téléphone

Lors de ses 5èmes Rencontres Prévention Santé organisées le 10 mars 2022, sous le haut patronage du Ministère des Solidarités et de la Santé, sur la thématique de la prévention de l'usage excessif des écrans, la Fondation d'entreprise Ramsay Santé a dévoilé les résultats des trois questions posées via le média JAM auprès d'une communauté de jeunes de 15 à 25 ans. Ceux-ci ont été interrogés sur leur rapport aux écrans et sur les troubles associés1.



Parmi les principaux enseignements de cette enquête :

Les jeunes âgés entre 15 et 25 ans déclarent avoir une relation nocive, voire toxique, avec leur téléphone portable : 38% se déclarent addicts et 34% décrivent leur relation comme négative (soit un total de 72% d'avis critiques).

Les femmes sont plus concernées par l'addiction que les hommes. Parmi les sondés qui se déclarent addicts, 43% sont des femmes contre 29% d'hommes.

Près d'un tiers des jeunes (31%) reconnaissent que les écrans perturbent leur sommeil et pour 17% des sondés, le téléphone met à mal leurs interactions sociales.

Et pourtant plus d'1 jeune sur 2 (51%) déclare que le principal atout de leur téléphone est de créer ou d'entretenir le lien social.

Seuls 17% trouvent que le téléphone est une opportunité pour s'informer ou se cultiver (un chiffre qui s'élève toutefois à 43 % en région Ile-De-France).



Sylvie Arzelier, secrétaire générale de la Fondation d'entreprise Ramsay Santé

Le téléphone portable : un ami qui ne vous veut pas que du bien

Un facteur de troubles sur la santé physique et mentale

Aujourd'hui, 80% des parents se disent inquiets du temps passé par les adolescents devant les écrans. En effet, les jeunes en ont un usage intense et quotidien : streaming, réseaux sociaux, achats en ligne, communications, jeux-vidéos, etc. C'est pourquoi, la Fondation d'entreprise Ramsay Santé, investie dans les démarches de prévention santé notamment auprès des jeunes, a voulu, dans le cadre de ses, comprendre l'évolution de l'usage des écrans et ses conséquences sur la santé mentale et physique des adolescents, pour présenter des actions originales à impact sur les territoires et les réseaux sociaux.Si les écrans sont un véritable atout dans la vie quotidienne, une utilisation excessive peut engendrer des troubles sur la santé physique et mentale. D'après l'enquête que nous avons réalisée avec le média JAM, le téléphone portable, sans surprise, prend une place très importante dans la vie des jeunes jusqu'à devenir addictif. Notre Fondation d'entreprise étant engagée ces dernières années dans la prévention santé des jeunes, il nous a semblé intéressant de consacrer une nouvelle édition des Rencontres Prévention Santé à la thématique des écrans. Notre souhait est de comprendre l'évolution de la relation des jeunes aux écrans, les conséquences sur la santé des adolescents, mais aussi mettre en avant quelques initiatives intéressantes afin de prévenir un usage intensif et problématique pour la santé.Parmi les 500 jeunes de 15 à 25 ans interrogés par le média JAM,Et pourtant, dans le même temps, 17% des sondés estiment que le téléphone portable peut altérer leur relation avec leurs proches,Au-delà des différentes applications de communication,Cet outil leur permet également de ne louper aucune information et de faire preuve de réactivité notamment dans le cadre de leurs études, de leur recherche d'emploi ou de leur travail. Un chiffre qui s'élève à 43% chez les jeunes franciliens qui l'utilisent à cet effet.Les adolescents passent en moyenne plus de 7 heures par jour sur leur téléphone portable et pour de nombreux jeunes, il prend une place trop importante.



Or, une activité addictive peut avoir des effets néfastes sur la santé physique et mentale. Elle peut notamment accentuer l'isolement, le stress mais aussi les troubles alimentaires ou du sommeil.



En effet, 31% des jeunes ont constaté que leur utilisation excessive des écrans perturbait leur sommeil, nombre d'entre passant une partie de la nuit sur leur téléphone au détriment d'un nombre minimum d'heures de sommeil.



Par ailleurs, les personnes dépendantes à leur téléphone ont tendance à négliger d'autres activités : elles se rendent donc moins disponible pour leurs proches et peuvent ainsi développer un sentiment d'isolement (17% estiment que le téléphone a un impact sur leurs relations sociales), un manque de confiance en soi (9%), ou encore de l'anxiété (8 %).



Par ailleurs, pour 8% des sondés, leur utilisation excessive des écrans a un impact direct sur leurs études.



Lien pour (re)voir les deux webinaires des Rencontres Prévention Santé 2022 (consacré l'évolution de l'usage des écrans et ses conséquences sur la santé mentale et physique des adolescents) : https://fondation-ramsaysante.com/rencontres



1. Sondage réalisé entre le 8 et le 31 janvier 2022 auprès de 500 jeunes représentatifs de la population des 15-25 ans en France selon les quotas de l'INSEE. Les questions ont été posées à travers Jam, le média discutant avec 600 00 jeunes en France via Messenger. Les jeunes interrogés pouvaient répondre en choisissant un des items proposés ou en réponse libre pour les questions ouvertes.

2. Étude menée par l'UNAF (Union nationale des associations familiales) en 2020.