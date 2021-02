La chirurgie vitréo-rétinienne : Une spécialité dans la spécialité

La chirurgie vitréo-rétinienne est le terme dédié à la prise en charge de l'ensemble des pathologies qui touchent le gel vitréen et la rétine. Elle traite des affections liées au vieillissement tel que les membranes épirétiniennes, ainsi que des urgences comme les décollements de la rétine, les hémorragies du vitré, les rétinopathies diabétiques évoluées ou encore les complications liées à la chirurgie de la cataracte.

Le Dr Grégoire de Saint-Martin est chirurgien ophtalmologue spécialisé dans la réalisation des interventions vitréo-rétiniennes. Arrivé en novembre dernier, il complète l'offre de soins déjà proposé à la Clinique des Cèdres, située à Cornebarrieu (Occitanie) par une équipe de plusieurs chirurgiens et un plateau technique à la pointe. Présentation de cette spécialité.

Soigner les différents segments de l'œil

Avec l'arrivée du spécialiste, de nouveaux types d'interventions sont désormais envisageables à la clinique. « Je réalise des opérations de chirurgie de la cataracte et du segment postérieur de l'œil qui se trouve en arrière du cristallin, explique le Dr de Saint-Martin. Cela comprend la chirurgie du vitré, ce gel qui est contenu dans l'œil, et qu'il faut retirer dans la plupart des chirurgies avant de s'occuper de la rétine. La rétine est un autre tissu qui tapisse l'intérieur de l'œil et qui sert de récepteur de la lumière avant de la transmettre au cerveau. »

Cette spécialité nécessite une expérience et du matériel complémentaire afin de prendre en charge un éventail plus large de pathologies. « Nous sommes ainsi amenés à intervenir sur des chirurgies programmées mais également des interventions urgentes. Dans ce cas le pronostic fonctionnel de l'œil est engagé, il est donc nécessaire d'intervenir au plus vite et si possible sur place afin d'améliorer la prise en charge des patients. »

Une prise en charge facilitée et sécurisée

La Clinique des Cèdres poursuit l'amélioration de son offre en matière de prise en charge ophtalmologique. Ainsi, de plus en plus de chirurgies de la cataracte y sont réalisées tous les ans. « Il s'agit d'une intervention très standardisée, mais en cas de problème, c'est le rôle du rétinologue de reprendre et terminer la chirurgie. Nous serons en mesure de le faire sur place. »

Les opérations de la rétine sont réalisées dans un bloc opératoire d'ophtalmologie comme les opérations de la cataracte, sous anesthésie locorégionale ou générale et en ambulatoire. Pour compléter le développement du plateau technique, un nouveau microscope permettra de réaliser ces opérations dans des conditions optimales de sécurité pour les patients.