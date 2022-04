La pair-aidance en psychiatrie : l'accompagnement efficace des anciens patients

Actualités

le 21/04/2022

La Clinique des Quatre-Saisons (Ramsay Santé), située à Marseille, a mis en place depuis quelques mois un dispositif novateur de pair-aidance, afin d'améliorer la prise en charge et la réhabilitation des patients suivis en psychiatrie.

« La pair-aidance, c'est avant tout un message d'espoir. Cela permet de montrer à des patients touchés par des pathologies sérieuses qu'il n'y a pas de fatalité, que l'on peut espérer en sortir, mener une vie sereine et épanouie. C'est la preuve par l'exemple. » Alexandre El-Omeiri, psychiatre et coordinateur du dispositif de pair-aidance au sein de la Clinique des Quatre-Saisons, met ainsi en avant un des nombreux atouts de ce projet, lancé en 2021 au sein de l'établissement marseillais.

Le dispositif de pair-aidance repose sur l'accompagnement des patients par un médiateur : un ancien patient devenu intervenant en santé mentale. Formé au soutien de ses pairs et au travail en réseau, ce médiateur de santé peut ainsi utiliser son savoir et sa propre expérience au service de ses pairs. « Il complète l'offre de soin et propose une perspective de rétablissement par l'inclusion sociale », ajoute Nolwenn Philippe, directrice de la clinique.

« Les troubles psychiques ont des répercussions dans tous les domaines de la vie : emploi, famille, logement, relations sociales, etc. On souffre vraiment de cette situation donc quand on arrive à trouver des solutions pour relever la tête, repartir du bon pied, gagner en estime de soi, en confiance en soi, à remettre en place un rythme de vie avec les bons traitements et thérapies et que ça fonctionne, on a envie de partager ça et de se lancer dans cette démarche ! » témoigne Christophe Yves Blancelin, médiateur de santé-pair.

« Pendant longtemps, la psychiatrie s'est présentée comme une forme de solution active à une maladie que le patient subissait de manière très passive. C'est vraiment une dialectique entre l'acceptation des soins et l'engagement dans les soins. Pour aller mieux, il faut être actif dans la prise en charge, et c'est là que la pair-aidance prend tout son sens », résume Alexandre El Omeiri.

La pair-aidance s'inscrit notamment dans un programme d'éducation thérapeutique, qui permet aux patients de mieux appréhender leur maladie, leurs symptômes. Les pair-aidants vont pouvoir ainsi co-animer des ateliers collectifs de psychoéducation, chaque lundi. « Pour se rétablir de quelque chose, il faut avoir les bonnes informations, c'est pour cela que nous avons été immédiatement convaincus par ce projet », raconte Yves Blancelin, qui est aussi coordinateur de la plateforme ESPER Pro.

Pour ce dispositif, la Clinique des Quatre-Saisons s'est associée à ESPER Pro, qui œuvre depuis 2012 à l'innovation et à la mise en place de nouvelles pratiques en matière de psychiatrie. « Nous avons construit depuis deux ans une plateforme territoriale de pair-aidance qui a vocation à développer des projets de ce type dans la région », ajoute Yves Blancelin.

La plateforme ESPER Pro permet ainsi de renforcer l'action des médiateurs de santé déjà en fonction, trop peu nombreux au regard des besoins identifiés.« Ce partenariat entre ESPER Pro et la Clinique des Quatre-Saisons ouvre des perspectives nouvelles en matière d'organisation, de cadre d'intervention et de liberté d'action » conclut Nolwenn Philippe.