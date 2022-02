Les stages en internat chez Ramsay Santé : se former auprès de praticiens expérimentés

Actualités

le 08/02/2022

Depuis près de huit ans, les établissements du groupe Ramsay Santé accueillent des stagiaires en internat dans différentes spécialités. Pour les médecins, la transmission de leur savoir est primordiale, quant aux internes, ils apprécient la chance de pouvoir apprendre aux côtés de praticiens expérimentés et reconnus dans leur discipline.

Depuis près de huit ans, les établissements du groupe Ramsay Santé accueillent des stagiaires en internat dans différentes spécialités. Pour les médecins, la transmission de leur savoir est primordiale, quant aux internes, ils apprécient la chance de pouvoir apprendre aux côtés de praticiens expérimentés et reconnus dans leur discipline.

La possibilité de faire un stage en libéral pour les internes de spécialité est assez récente, elle est issue de la loi HPST (Hôpital, patients, santé, territoire), promulguée en juillet 2009 dont l'autorisation date de 2014. « Pour la médecine générale, ces stages existent depuis plus de trente ans et il y a même une obligation pour les médecins généralistes de faire une période d'internat en libéral, aujourd'hui fixée à six mois », rappelle le Dr Stéphane Locret, directeur Recherche et Enseignement pour Ramsay Santé depuis 2016. « Cela a été une petite révolution, poursuit-il, car les doyens des universités n'ont pas forcément bien pris cette nouveauté et la tradition française veut que l'enseignement de la médecine reste universitaire et public. »

Pourtant, toutes médecines confondues, 35 % des médecins en France s'installent en libéral. « Il était donc regrettable que les médecins de spécialité n'aient aucune idée de l'exercice en libéral avant de finir leurs études », estime Stéphane Locret. Pour Ramsay Santé, ces stages en internat constituent une formidable opportunité de faire découvrir cet univers aux futurs médecins.

« Cela nous permet aussi de rencontrer de futurs collaborateurs. Dans le privé, quand on intègre quelqu'un, c'est pour de nombreuses années, il faut donc qu'il ait d'importantes qualités humaines et une capacité à travailler en équipe », ajoute Jean-Félix Verrier, directeur des Bonnes Pratiques et Relations médicales au sein de Ramsay Santé.

« Nous sommes de plus en plus sollicités par nos praticiens pour mettre en place des stages d'internat, parce que c'est un plaisir pour les médecins de transmettre, cela fait partie du métier et beaucoup étaient frustrés de ne pas pouvoir le faire », note Stéphane Locret. « Il y a un souhait fort de transmission, notamment en milieu de carrière, des connaissances et de la pratique acquises par les praticiens », ajoute le Dr Jean-Félix Verrier.

Les internes au sein des établissements Ramsay Santé ont en effet la chance de pouvoir se former auprès de médecins expérimentés et reconnus dans leur spécialité.« La chirurgie et les spécialités interventionnelles se pratiquent majoritairement en libéral. Un interne qui veut poursuivre sa carrière dans ces activités a intérêt à se former au sein de ce milieu, au plus près de ce qu'il fera par la suite », avance le directeur des Bonnes Pratiques et des Relations médicales. « Nos stagiaires apprécient l'accompagnement effectué par le médecin senior et ils sont souvent agréablement surpris par le mode de fonctionnement de nos établissements », remarque de son côté le directeur Recherche et Enseignement.

Depuis que Ramsay Santé accueille des stagiaires, ce sont près de 1 000 internes dans 24 spécialités qui ont été reçus par les hôpitaux et cliniques du groupe. 150 internes passent chaque année par les cliniques et hôpitaux privés Ramsay Santé et ce chiffre devrait augmenter dans les prochaines années.« Certaines régions refusent encore cette possibilité mais, sous la pression des syndicats des internes, elles ne vont pas pouvoir garder cette position longtemps, car il y a une impression d'iniquité. Nous devrions donc accueillir de plus en plus de stagiaires, qui vont venir chercher la technicité de nos équipes. Et celles-ci se développant, elles vont être de plus en plus attractives pour les stagiaires », conclut le Dr Locret.