Opération laser de la myopie : le témoignage de Fanny

Actualités

le 23/02/2022

Le 25 août 2021, Fanny corrigeait ses troubles de la vision par le biais d'une chirurgie réfractive au laser : une technique rapide et indolore en expansion depuis les années 90. Elle nous raconte son expérience à la Clinique Monticelli-Vélodrome située à Marseille.

Le 25 août 2021, Fanny Gaffet Xima corrigeait ses troubles de la vision par le biais d'une chirurgie réfractive au laser : une technique rapide et indolore en expansion depuis les années 90. Elle nous raconte son expérience avec le Pr Louis Hoffart, ophtalmologiste à la Clinique Monticelli-Vélodrome (Ramsay Santé), située à Marseille.

Depuis l'âge de 3 ans, Fanny souffrait de myopie et d'astigmatisme : des troubles de la vue liés à un globe oculaire trop long, ainsi qu'à de légères particularités au niveau de la croissance et de l'alignement des éléments constituants de l'œil. « Ces troubles visuels se sont aggravés avec l'âge et devenaient de plus en plus contraignants au quotidien. Je devais penser continuellement à mes lentilles et à mes lunettes lorsque je me déplaçais », explique Fanny.

En 2018, dans le cadre de ses fonctions de responsable communication au sein du pôle Marseille de Ramsay Santé, Fanny rencontre le Pr Louis Hoffart, un ophtalmologiste réputé pour la qualité de ses opérations réfractives et autres spécialités. Mais ce n'est qu'en 2021 (grâce au témoignage d'une amie opérée par ce praticien) que la jeune femme envisage cette chirurgie. « Mon amie m'a rassurée sur la rapidité et l'absence de douleur de cette opération lorsqu'elle est réalisée par un bon praticien. Mais c'est surtout lorsque j'ai oublié mes lunettes lors d'un déplacement professionnel que j'ai réalisé à quel point mes troubles de la vision pouvaient être handicapants au quotidien. J'ai donc décidé de rencontrer le Pr Hoffart pour la première fois en tant que patiente, en mai 2021, pour un bilan préopératoire complet. »

Le jour J, Fanny rejoint le bloc opératoire avec le Pr Louis Hoffart et Patricia, son aide opératoire. « L'opération est réalisée en ambulatoire, en position allongée, sous anesthésie locale des yeux (grâce à l'application d'un collyre anesthésiant). Durant l'intervention, mes paupières étaient maintenues ouvertes par un blépharostat (écarteurs). Cette étape était une source d'appréhension pour moi, car on m'avait dit que c'était douloureux. Mais puisque l'ophtalmologue ne traite qu'un œil à la fois, j'ai rapidement été rassurée en me rendant compte que je pouvais continuer à cligner d'un œil. De plus, le Pr Hoffart et Praticia m'ont donné des explications sur toutes les étapes en cours de réalisation, du début jusqu'à la fin de l'opération. Leur savoir-faire et leur tact ont été très importants pour moi », raconte Fanny.

« L'opération débute par un premier laser permettant la découpe de l'opercule (une quizaine de seconde par œil) que le chirurgien repousse ensuite avec un instrument manuel pour que l'œil soit mis à nu. Un deuxième laser est ensuite employé pour le traitement de la myopie, pour une durée d'environ 17 secondes par œil. Ensuite, le chirurgien remet l'opercule en place, dépose une lentille pansement et c'est fini ! », précise-t-elle.

Quelques minutes après sa chirurgie réfractive, Fanny a rapidement constaté les effets bénéfiques de son opération. « Je parvenais déjà à lire l'heure sur l'horloge posée sur un mur en fond de salle, sans lunettes ni lentilles ! », se souvient-elle. En effet, la récupération visuelle est généralement rapide après ce type d'intervention (24 à 48 heures avec la procédure Lasik et 5 à 7 jours avec la procédure PKR), bien qu'une légère gêne à la lumière puisse être ressentie.

« Sans le tact et la bienveillance du Pr Hoffart et de Patricia, je n'aurais sûrement pas vécu cette opération de la même manière. Cette intervention a changé ma vie. Voir correctement et se débarrasser d'une charge mentale (lunettes, lentilles…) : un véritable luxe ! » conclut Fanny.