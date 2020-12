Plaies, cicatrisations et stomies : ouverture d'une consultation spéciale à l'Hôpital privé Pays de Savoie

La prise en charge des plaies et des stomies repose sur des connaissances théoriques et pratiques ainsi que sur les antécédents médicaux du patient. Grâce à l'ensemble des informations recueillies et l'expertise des spécialistes en la matière, ces derniers sont en mesure d'établir un suivi optimal du traitement de ces plaies et cicatrices et de décider des soins les plus adaptés.

À l'Hôpital privé Pays de Savoie (Annemasse, Auvergne-Rhône-Alpes), une consultation dédiée à la prise en charge des plaies, stomies* et cicatrisations est désormais ouverte de manière hebdomadaire. Aurélien Laisné et Roseline Ruscetta, tous deux infirmiers experts dans le suivi et l'accompagnement de ces pathologies, accueillent les patients hospitalisés ou non chaque mardi. Présentation de la consultation.

Depuis le mois de septembre, une nouvelle prise en charge est disponible pour les patients. « Nous avons ouvert un créneau de consultation spécial pour les stomies, plaies et cicatrisations, expliquent Aurélien Laisné et Roseline Ruscetta, respectivement diplômés en DU stomie et en DU plaies et cicatrisations. Cela vient en complément de nos interventions auprès des patients hospitalisés. » Grâce à ce créneau de consultation, les spécialistes vont pouvoir accompagner, conseiller et rassurer les patients sur le suivi de leur stomie ou de leurs plaies et cicatrices.

Durant ces créneaux, les infirmiers seront également amenés à préparer les patients qui bénéficieront d'une chirurgie avec pose de stomie. « Il s'agit alors de consultations préopératoires. Nous allons les recevoir pour leur expliquer le déroulé de l'intervention et nous nous rendons disponibles pour répondre à toutes leurs interrogations. » Après l'intervention, les patients consulteront de nouveau les spécialistes pour assurer le suivi de leur stomie et connaître les soins à réaliser à domicile.

La création de cette consultation hebdomadaire couplée à l'expertise des deux infirmiers va permettre d'accomplir un double objectif. « Nous allons non seulement accompagner les patients qui viennent en consultation, mais aussi renforcer les connaissances de nos collègues à travers des formations en interne », précisent Aurélien et Roseline. Cela permettra notamment de faciliter la pratique au quotidien et de partager une expertise spécifique, essentielle pour assurer une bonne continuité des soins.

Leur rôle ira donc de la gestion des stomies et des pansements complexes qui en découlent à l'accompagnement des équipes vers l'usage de bonnes pratiques et techniques autour de la prise en charge de ce type de pathologies. « Nous avons retravaillé différents protocoles de soins au sein de l'établissement afin de faciliter le quotidien du personnel et d'apporter toujours plus de fluidité dans la prise en charge des patients », précise Sabine Robardet, directrice des soins. L'ouverture de cette consultation en fait partie, associant apprentissage des techniques de soins et relationnel avec les patients.

* : Ouverture chirurgicale créée sur la surface de l'abdomen afin de permettre l'évacuation des selles et de l'urine.