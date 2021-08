Portrait de soignant : Sophie, infirmière en service Covid-19

Alors que l'épidémie de Covid-19 frappe la France, les soignants sont en première ligne pour prendre en charge les patients. Sophie Amadegnato, infirmière à la Clinique Maussins Nollet, Ramsay Santé (Paris, Île-de-France), n'a pas hésité à se porter volontaire pour venir en aide à ses collègues du service Covid-19 de la Clinique Geoffroy Saint-Hilaire, Ramsay Santé, également à Paris. Elle raconte son expérience.

J'ai vingt-six ans d'expérience à mon actif. Avant de prendre mon poste d'infirmière en soins généraux à la Clinique Maussins Nollet en 2002, j'ai travaillé dans les hôpitaux et les cliniques dans divers services, comme la cardiologie, la neurologie ou encore les services d'urgences.

J'ai répondu à l'appel de mes collègues soignants qui étaient débordés et qui avaient besoin d'aide. En tant qu'infirmière, je me devais d'aller prêter main-forte. C'était pour moi une évidence. Lors de la première vague, je voulais déjà le faire, mais j'avais une certaine appréhension et je me demandais si j'allais être à la hauteur. Puis on m'a proposé une formation. C'est véritablement ce qui m'a donné la confiance qui me manquait pour sauter le pas.

Lorsque ma cadre de soins m'a parlé de cette formation organisée en début d'année par le Groupe Ramsay Santé, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. En une journée, il s'agissait de revenir sur la pathologie et sur sa prise en charge. Cela a aussi été l'occasion de me remémorer certaines techniques que je n'utilise plus forcément au quotidien. Nous étions une quinzaine d'infirmières du Groupe Ramsay Santé en provenance de différents établissements. Depuis mars, je suis un à deux jours par semaine dans le service Covid-19 de la Clinique Geoffroy Saint-Hilaire, où j'ai été accueillie très chaleureusement, et le reste du temps à la Clinique Maussins Nollet.

J'en retire énormément de gratitude et de satisfaction de pouvoir apporter mon aide. Même après plus de vingt-cinq ans de carrière, cela confirme une fois de plus pourquoi je fais ce métier. Dans un service Covid-19, nous travaillons en équipe du matin au soir. Nous sommes présents pour se soutenir les uns les autres et il y a un véritable dynamisme qui se dégage malgré nos grosses journées. De plus, on peut lire dans le regard des patients leur gratitude. Ils comptent sur nous. À chacune des sorties, c'est une immense joie pour le patient, mais aussi pour le personnel soignant. Je vis une très grande aventure, aussi difficile soit-elle, et je serai disponible tant que l'on aura besoin de moi.