Portrait de soignante : Sabrina, infirmière coordinatrice RAAC

Sabrina Cardoso est depuis quelques mois infirmière coordinatrice RAAC (Récupération améliorée après chirurgie) au sein de l'Hôpital privé Jean Mermoz (Ramsay Santé), situé à Lyon. Coup de projecteur sur sa carrière et sur un métier au cœur du parcours de soins des patients.

L'infirmière coordinatrice RAAC accompagne les patients tout au long de leur parcours de soins pour assurer la cohérence des organisations autour du patient en phase pré per et post opératoire. Ainsi, je reçois les patients en consultation préopératoire pour aborder les différentes étapes de l'hospitalisation et les suites opératoires. Le patient est accompagné tout au long de son parcours et est acteur de sa prise en charge. Je contacte également les patients le lendemain du retour à domicile afin de prendre des nouvelles et faire un retour au chirurgien. En plus d'accompagner les patients, je peux être en support pour les intervenants à domicile.

Diplômée en 2012, j'ai pris le poste d'infirmière dans un service de chirurgie digestive, urologique et vasculaire. Deux ans plus tard, j'ai fait un DIU (diplôme inter universitaire) pour me spécialiser dans la prise en charge de la douleur. Je suis, par la suite, devenue infirmière coordinatrice douleur au sein de l'établissement. Puis, en septembre 2020, l'opportunité de devenir infirmière coordinatrice RAAC s'est présentée à moi. J'ai donc décidé de relever ce nouveau défi !

Le travail d'infirmière coordinatrice RAAC me permet de travailler au plus près des patients et d'organiser au mieux leur séjour hospitalier ainsi que le retour à domicile. C'est réellement ce côté relationnel et cette prise en charge personnalisée qui m'a fait choisir cette fonction.

Au-delà de la relation avec les patients, j'apprécie les différentes dimensions du poste: l'information, l'éducation, le suivi et la coordination. J'apprécie également travailler avec une équipe pluridisciplinaire composée de l'ensemble des acteurs de la prise en charge (chirurgiens, anesthésistes, infirmiers, ASD, kinésithérapeute, assistante sociale…). Le travail en collaboration prend toute sa signification dans ce poste.

De façon générale, ce qui me marque est la satisfaction des patients qui évoluent dans un parcours RAAC. J'ai la chance de pouvoir les suivre en amont et après la chirurgie, ce qui crée un lien privilégié. Je constate également tous les jours les avantages de la récupération améliorée après chirurgie. Les patients sont moins anxieux, vivent mieux leur parcours de soins du fait de cette prise en charge personnalisée et se rétablissent plus vite.

Ma prise de poste est encore récente, mais je peux d'ores et déjà affirmer que je m'épanouis pleinement dans mes fonctions. C'est un poste qui est en constante évolution, et c'est ce qui me plaît ! Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et à proposer. Mon objectif est de faire évoluer ces prises en charge à d'autres pathologies.