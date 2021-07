Procréation médicalement assistée (PMA) : la Clinique de la Muette, un centre d'expertise

Après une fermeture de trois mois pour travaux de rénovation, le laboratoire de PMA (Procréation Médicalement Assistée) de la Clinique de la Muette (Ramsay Santé), située dans le 16ème arrondissement de Paris, a rouvert ses portes avec des installations modernes et à la pointe de la technologie. Zoom sur cette spécialité.

Le Dr Mohamed Zizi est médecin biologiste, spécialisé en biologie de la reproduction. Il a intégré en novembre 2017 le groupe Unilabs, partenaire de la Clinique de la Muette, et depuis mai 2018, il dirige le laboratoire de PMA.

15 à 20 % des couples sont concernés par des problèmes d'infertilité en France*. « On parle d'infertilité lorsqu'il y a absence de grossesse malgré des rapports sexuels non protégés et réguliers pendant au moins un an, explique le Dr Zizi. Notre rôle, à la Clinique de la Muette, est d'aider ces couples à concevoir grâce à l'expertise d'une vingtaine de praticiens spécialistes de la fertilité. »

Avec plus de 30 ans d'expérience, le centre de PMA de la Clinique de la Muette est l'unique centre privé de Paris intra-muros et l'un des plus importants de France par son volume activité. Pour les couples qui souhaitent y être pris en charge, le parcours débute par une consultation en gynécologie. Des examens cliniques et biologiques sont ensuite effectués chez les deux partenaires afin d'établir un bilan complet et rechercher les éventuelles causes d'infertilité. « Notre objectif premier consistera toujours à aider les couples à concevoir naturellement, mais lorsque ce n'est pas possible, des alternatives existent, comme l'insémination artificielle ou la fécondation in vitro », explique le biologiste. Dans le cas d'une fécondation in vitro, son rôle sera alors d'assurer la fécondation des gamètes et le bon déroulement de la culture embryonnaire en laboratoire.

Pour assurer la meilleure prise en charge, la collaboration clinico-biologique est essentielle et repose sur une équipe composée de biologistes, de gynécologues et de techniciens de laboratoire. « Nous travaillons main dans la main, et discutons de chaque dossier en réunion de staff pour décider ensemble de la technique la plus adaptée afin d'optimiser les chances de grossesse », affirme le Dr Zizi.

Avec son nouveau plateau technique répondant aux exigences des dernières normes, le centre de PMA de la Clinique de la Muette bénéficie des meilleurs équipements pour mettre toutes les chances de succès du côté des couples. « Nous avons un grand volume de patients, qui sont très satisfaits de leur prise en charge, avec de très bons résultats en termes de grossesses. Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à agrandir les familles », conclut le Dr Zizi.

Vous avez des questions au sujet de la PMA, les équipes du centre de PMA de la Clinique de la Muette sont à votre écoute par téléphone au 01 40 72 33 41 ou par mail à pma.lamuette@ramsaygds.fr.

* : D'après les données de l'Enquête nationale périnatale (ENP) et de l'Observatoire épidémiologique de la fertilité en France (Obseff).