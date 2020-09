RAMSAY SANTE : cession des établissements Allemands

Le groupe Bergman Clinics franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance avec l'acquisition de six établissements en Allemagne

Avec cette entrée sur le marché allemand, Bergman renforce son positionnement dans le nord-ouest de l'Europe.

NAARDEN, Pays-Bas, 16 septembre 2020 – Le groupe Bergman Clinics franchit une nouvelle étape dans l'expansion de sa position internationale dans le domaine des soins médicaux programmés. L'entreprise entre maintenant sur le marché allemand, avec le projet d'acquisition de six cliniques d’origine Capio, intégrées au sein du groupe Ramsay Santé. Cette étape fait suite à une acquisition antérieure en Scandinavie et renforce la position de Bergman dans le nord-ouest de l'Europe. Ces cliniques allemandes sont spécialisées dans la chirurgie veineuse et ophtamologique ; deux d’entre elles sont des hôpitaux généraux régionaux. En se développant dans le nord-ouest de l'Europe, Bergman Clinics vise à créer une plate-forme internationale pour des soins médicaux programmés hautement spécialisés.

L'acquisition de ces cliniques permet à Bergman Clinics de pénétrer le plus grand marché européen des soins, héritier d'une longue tradition de soins médicaux programmés opérés par des cliniques spécialisées, dont la fragmentation offre encore de nombreuses possibilités de consolidation et d’économies d'échelle. Il s’agit d’une étape importante dans la stratégie de croissance du groupe Bergman Clinics, notamment grâce aux deux hôpitaux généraux régionaux avec une spécialisation en orthopédie qui permettent à Bergman d’obtenir les licences nécessaires pour poursuivre son expansion en Allemagne et envisager l’acquisition d’autres cliniques spécialisées.

Le groupe Bergman Clinics se concentrera également en Allemagne sur des traitements de haute qualité et à un prix compétitif pour les patients. En outre, ce changement de taille permet au groupe de réaliser des synergies. Les activités de soins allemandes contribueront également à l'évaluation comparative des résultats entre les différentes cliniques, ce qui permettra à Bergman Clinics d'améliorer continuellement ses performances en matière de soins. En outre, les cliniques allemandes constitueront une plate-forme pour les innovations dans le domaine des soins numériques.

Environ 200 000 patients sont traités chaque année dans les six cliniques, dont 180 000 environ représentent des traitements ambulatoires pour des interventions programmées dans les domaines de la chirurgie des veines et des yeux. Vingt mille patients reçoivent des soins cliniques hospitaliers régionaux. Les six cliniques emploient environ 900 professionnels des soins, dont 150 médecins, et ont une capacité de 540 lits. La plupart des cliniques sont situées dans le centre de l'Allemagne, l'une d'entre elles se trouve dans le sud de la Bavière. Bergman a la ferme ambition de développer ses activités, en utilisant les connaissances, l'expérience et les méthodes mises en œuvre dans ses autres établissements, ainsi que par le biais de fusions et acquisitions. Les principales spécialités à développer sont l’orthopédie, l’ophtalmologie, la chirurgie veineuse et esthétique.

Hans van der Heijden, PDG de Bergman Clinics, est ravi de cette acquisition. "Nous travaillons sur ce projet depuis un an. Le processus a été retardé à cause de la Covid-19, mais il est très positif que nous puissions maintenant franchir cette étape. Pour atteindre une position de leader sur notre marché en Europe du Nord-Ouest, il faut être présent en Allemagne. Nous avons maintenant accès à un potentiel qui offre d'énormes possibilités au bénéfice de nos clients et de nos patients. Nos collaborateurs aux Pays-Bas et en Scandinavie pourront bénéficier des connaissances et du professionnalisme de nos collègues allemands et, dans le même temps, nous pourrons faire bénéficier les cliniques allemandes des bonnes pratiques développées dans nos autres cliniques. Par ailleurs, cette union des forces nous offrira une plus grande marge de manœuvre pour investir dans les innovations technologiques, la numérisation et la formation".

Pascal Roché, DG du groupe Ramsay Santé, explique : "La stratégie du groupe Ramsay Santé vise à renforcer notre présence dans les territoires où nous avons la capacité de devenir un leader du secteur de la santé. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il serait très complexe pour nous d’y arriver en Allemagne. Nous avons donc accepté l'offre du groupe Bergman, dont l'expertise et les projets de développement seront positifs pour les patients et les équipes".

La finalisation de l'acquisition est prévue dans le courant du quatrième trimestre 2020.

À propos de Bergman Clinics

Depuis près de 30 ans, Bergman Clinics est l'une des principales chaînes de cliniques indépendantes avec 100 cliniques spécialisées aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark et en Norvège. Les cliniques spécialisées offrent des soins médicaux de haute qualité et planifiables, avec les patients et la maladie au cœur de leurs préoccupations. Bergman Clinics est spécialisé dans les traitements courants dans le domaine du mouvement, des yeux, de la femme, de l'apparence, du cœur, de l'estomac et de l'intestin, et de la peau et des vaisseaux. Bergman Clinics a des accords avec toutes les caisses d'assurance maladie et la grande majorité des traitements sont remboursés à partir du forfait de base. Bergman Clinics traite plus de 250 000 patients chaque année aux Pays-Bas et en Scandinavie. Plus de 2 000 employés et plus de 200 spécialistes travaillent dans les cliniques Bergman.

À propos du Groupe Ramsay Santé

Après l'acquisition du groupe Capio AB en 2018, Ramsay Santé est devenu l'un des leaders de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 36 000 employés et 8 600 praticiens au service de 7 millions de patients dans nos 350 établissements répartis dans six pays : France, Suède, Norvège, Danemark, Allemagne, Italie. Ramsay Santé propose la quasi-totalité des spécialités médicales et chirurgicales dans trois domaines d'activité : les hôpitaux généraux (médecine - chirurgie - obstétrique), les cliniques de soins de suite et de réadaptation, la santé mentale.

