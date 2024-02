COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 28 février 2024

Résultats semestriels à fin décembre 2023

Entreprise à mission, Ramsay Santé poursuit son soutien pour la prise en charge de tous les patients, et toutes les pathologies, tant en France que dans les pays nordiques, en complémentarité avec les hôpitaux publics.

Ramsay Santé a maintenu la mise en œuvre de ses initiatives clés dans le cadre de sa stratégie « Yes We Care 2025 », d’offrir des soins intégrés aux patients, par l’accroissement de son parc d’équipements en imagerie, l’ouverture de nouveaux centres de soins primaires, et de nouvelles solutions digitales.

Par ailleurs, dans un contexte où l’inflation est sous-financée par les gouvernements, Ramsay Santé a poursuivi ses efforts de restructuration de coûts, y compris de son portefeuille d’établissements.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 7,3% pour atteindre 2,4 milliards d'euros, soutenu par une croissance de l'activité dans toutes les régions et par les acquisitions récentes. La croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant est de 9,4 %.

L'EBITDA du groupe a diminué de 9,0 % pour atteindre 284,6 millions d'euros, principalement sous l’effet de la baisse des subventions, de l'écart accru entre les augmentations tarifaires et l'inflation de notre base de coûts, combinée aux contraintes liées à la pénurie de personnel.

La perte nette après impôts, part du groupe, s'élève à (17,3) millions d'euros, contre un bénéfice net de 43,9 millions d'euros la période précédente, en raison de la baisse du résultat d'exploitation et de l'augmentation du coût de la dette.

Ramsay Santé a maintenu ses actions pour participer au soutien des systèmes de santé en France et dans les pays nordiques, en complémentarité avec la capacité des hôpitaux publics afin de faire face à la pression de la demande. Un engagement continu en faveur d'une meilleure accessibilité aux soins grâce au développement des services adjacents à l’hôpital (soins primaires, imagerie, consultations spécialisées, soins à domicile) s'est traduit par une augmentation de 5,4% des admissions de patients dans nos établissements hospitaliers par rapport à la période précédente.





Le chiffre d'affaires de la France a augmenté de 9,2 % grâce à une hausse de 5,1 % du nombre d'admissions, aux tarifs applicables depuis le 1er mars 2023, et un accroissement des médicaments et prothèses refacturables. Ceci malgré un jour ouvrable de moins pour la période par rapport au semestre précédent.





Le chiffre d'affaires des pays nordiques a augmenté de +10,5% à périmètre constant, le chiffre d'affaires publié n'augmentant que de +3,4%, pénalisé par des variations de taux de change défavorables par rapport à la période précédente. La croissance a été principalement réalisée dans les établissements de soins spécialisés en Suède et par la contribution de deux nouveaux contrats de soins gériatriques à Stockholm.





L'EBITDA consolidé du groupe a diminué de 9,0 % soit 28,1 M€ pour s’établir à 284,6 M€ (contre 312,7 M€ la période précédente) avec une marge de 12,0 % (contre 14,2 % la période précédente). La marge d'EBITDA a été érodée par une inflation de fond qui n'a pas été entièrement financée par des augmentations de prix dans toutes les géographies et par la baisse des subventions, et ce malgré l'effet de la poursuite des mesures de contrôle des coûts et d'efficience. La diminution de 51,6 M€ des subventions liées au Covid et de la garantie de financement (sécurisation modulée à l'activité depuis 2023) en France par rapport à la période précédente a pesé davantage sur la viabilité de certains établissements français, qui passent à un régime de financement post-Covid moins sécurisé.





Le total des charges financières nettes a augmenté de 34,8 M€, soit 52,4 %, ce qui inclut des coûts de financement plus élevés de 10,5 M€ et l'évolution de l'impact sur le compte de résultat de la valeur de marché des instruments de couverture. Le taux d'intérêt moyen de notre dette financière selon les règles IFRS pour le semestre clos est de 4,22%. Il était de 3,8 % en juin 2023.





Le résultat net part du groupe est une perte de (17,3) M€ comparé au bénéfice net de 43,9 M€ de la période précédente, impacté par des marges opérationnelles plus faibles et reflétant des coûts de financement plus élevés. Les résultats de la période précédente incluaient une plus-value non récurrente de 31,0 M€ (24,2 M€ nets d'impôts) issue d’une vente immobilière dans la région d'Oslo.





Ramsay Santé a continué d'investir dans des initiatives qui s'inscrivent dans sa stratégie « Yes We Care 2025 », en plus des investissements récurrents dans la maintenance, l'optimisation et la modernisation de ses d'établissements, ce qui s'est traduit par des dépenses d'investissement totales pour la période de 84,7 M€, nettes de produits de cessions, légèrement inférieures à celles de la période précédente.





Le flux net de trésorerie généré par l’activité de 149,2 M€ contre 183,6 M€ la période précédente reflète principalement la baisse de la génération d'EBITDA, la saisonnalité du besoin en fonds de roulement et les conditions de paiement des subventions françaises.





La dette financière nette au 30 juin 2023 s'élève à 3 869,9 M€, dont 2 172,8 M€ de dettes de location IFRS16.





Ramsay Santé, désormais entreprise à mission, publie ses premiers indicateurs de performance sociale et environnementale. Ils incluent un taux d'engagement de ses équipes à travers l'Europe de 71% et une réduction de -17% de ses émissions de gaz à effet de serre, grâce notamment à un changement des pratiques anesthésiques dans ses 900 blocs opératoires. Le rapport de la commission de la mission est attendu pour une publication fin 2024.







Pascal Roché, directeur général de Ramsay Santé, déclare :

"Ramsay Santé s'engage à améliorer la santé de tous grâce à une innovation constante. En tant qu'entreprise à mission, nous souhaitons donner un sens à nos rendements. Nous avons l’ambition d’une performance financière grâce à l’utilité sociale. Cela a conduit le Groupe à poursuivre sa stratégie de développement de l'accès aux soins partout et pour tous en accélérant son offre de services adjacents à l’hôpital et en améliorant l'accessibilité des soins (soins primaires, imagerie, consultations de soins spécialisés, soins à domicile). En conséquence, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 7,3 %. Cette augmentation du chiffre d'affaires a malheureusement été compensée par l'écart important entre l'inflation toujours élevée de notre base de coûts et les augmentations de tarifs, ce qui a entraîné une baisse de 9 % de l'EBITDA au cours du semestre".

Le Conseil d'administration qui s'est réuni le 28 février 2024 a approuvé les états financiers consolidés pour le semestre clos le 31 décembre 2023. Les états financiers consolidés ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes.



Résultats synthétiques

Compte de résultat - en M€ Du 1er juillet 2023 au

31 décembre 2023 Du 1er juillet 2022 au

31 décembre 2022 Variation Chiffre d'affaires 2 370.1 2 209.5 +7.3% Excédent Brut d'Exploitation 284.6 312.7 -9.0% En % du Chiffre d'affaires +12.0% +14.2% -2.2 pts Résultat Opérationnel Courant 78.2 113.1 -30.9% En % du Chiffre d'affaires +3.3% +5.1% -1.8 pts Résultat Opérationnel 85.9 134.7 -36.2% En % du Chiffre d'affaires +3.6% +6.1% -2.5 pts Résultat net part du Groupe (17.3) 43.9 -139.4% Bénéfice net par action (en €) (0.16) 0.40 -140.0%





Endettement financier net - en M€ 31 décembre 2023 30 juin 2023 Passifs financiers non courants 1 876.6 1 893.8 Dette de location non courante 1 942.9 1 928.0 Dette de location courante 229.9 213.5 Passifs financiers courants 60.1 58.8 (Trésorerie) (188.6) (352.2) Autres (actifs) et passifs financiers (51.0) (71.9) Endettement financier net 3 869.9 3 670.0





Tableau de flux de trésorerie - en M€ Du 1er juillet 2023 au

31 décembre 2023 Du 1er juillet 2022 au

31 décembre 2022 Excédent brut d’exploitation 284.6 312.7 Variation du besoin en fonds de roulement (114.5) (83.5) Flux net généré par l’activité 149.2 183.6 Flux net lié aux opérations d’investissements (94.9) (96.9) Flux net lié aux opérations de financement (224.5) 10.8 Variation de la trésorerie nette (170.2) 97.5 Trésorerie à la clôture 188.6 220.9

Ventilation du chiffre d’affaires par segments opérationnels

En millions d'euros Du 1er juillet 2023 au

31 décembre 2023 Du 1er juillet 2022

31 décembre 2022 Variation Île-de-France 573.7 517.9 +10.8% Auvergne-Rhône-Alpes 321.5 295.2 +8.9% Hauts de France 208.9 190.9 +9.4% Occitanie 142.2 134.8 +5.5% Autres régions 377.9



74556566 349.1 +8.2% Pays nordiques 745.9 721.6 +3.4% Chiffre d’Affaires Publié 2 370.1 2 209.5 +7.3%

Note : le tableau ci-dessus détaille les contributions des différentes zones géographiques au chiffre d'affaires consolidé du Groupe.

Évolution du chiffre d'affaires publié entre le semestre clos le 31 décembre 2022 et le semestre clos le 31 décembre 2023

31 décembre 2022

6 mois Effets de change Effets de périmètre Croissance organique 31 décembre 2023

6 mois Variation En millions d'euros 2 209.5 (57.6) 9.8 208.4 2 370.1 160.6 -2.6% +0.4% +9.4% +7.3%

Faits marquants de l'exercice :

En France :

Les cliniques et hôpitaux Ramsay Santé en France ont continué à fonctionner sous le régime de la garantie de financement du gouvernement français, qui a soutenu les établissements pour l'utilisation de leur installations et services pendant la pandémie de Covid et a continué à compenser ses effets négatifs sur l'activité postérieurement à la période de crise.

Les modalités du dispositif jusqu'au 31 décembre 2022 étaient similaires à celle des périodes précédentes, à l’exception des activités de santé mentale qui sont désormais hors de son champ d’application en raison de leur nouvelle structure de financement par dotations. Le gouvernement français a prolongé son soutien au secteur avec la mise en place de la sécurisation modulée à l’activité pour l'année civile allant jusqu'au 31 décembre 2023. Cette nouvelle garantie modifiée s'élève à 70 % du montant de la garantie de financement notifiée au titre de 2022 (ajustée des tarifs 2023) plus 30 % de la facturation de l'activité réalisée au titre de la période de soins de 2023.

Le montant de la sécurisation modulée à l’activité reconnu par le Groupe pour la période close le 31 décembre 2023 s'élève à 38,9 M€ (62,2 M€ pour la période précédente) et a été comptabilisé en "Autres produits opérationnels".

En parallèle, des subventions importantes comptabilisées au cours de la période précédente en "Autres produits opérationnels" ont été soit interrompues en ce qui concerne la compensation des surcoûts liés au Covid (20 M€ lors de la période précédente), soit réintégrées dans les tarifs en ce qui concerne le financement de l'inflation non pris en compte dans les tarifs 2022 et les augmentations nationales des salaires du personnel de santé (45 M€ lors de la période précédente).

Le Groupe a poursuivi son expansion dans ses principaux domaines de développement stratégique :

Un premier hôpital de jour en santé mentale a ouvert ses portes en janvier 2024 à Orléans, l’ouverture d’un second centre est prévue sous peu en région parisienne.

Six nouveaux équipements d’imagerie médicale ont été installés et ont débuté leur activité au cours du semestre.

Dans les pays nordiques :

La demande des patients a continué de porter la croissance des établissements des pays nordiques. La hausse des volumes d'activité en Suède et les mesures de contrôle des coûts face à l'inflation ont soutenu le chiffre d’affaires et la marge opérationnelle des établissements d’hospitalisation. Capio a commencé à exploiter deux nouveaux contrats de soins gériatriques à Stockholm, représentant un chiffre d'affaires annuel d'environ 50 millions d'euros, et St Göran a ouvert sa nouvelle maternité à Stockholm, contribuant à la croissance organique au cours de ce semestre. Le chiffre d'affaires du Danemark a été négativement impacté par les nouveaux tarifs de contrats publics en vigueur depuis juin 2023 et par des volumes décevants. La Norvège se concentre sur des actions de contrôle des coûts et a été en mesure de réviser le prix de ses services en corrélation avec l'inflation.

Périmètre de consolidation

Ramsay Santé a réalisé 2 petites acquisitions au Danemark dans le cadre de l'activité de sa filiale existante WeCare. De plus, Ramsay Santé a augmenté sa participation à 70% dans WeCare en rachetant des partenaires minoritaires. WeCare était déjà consolidée par intégration globale.

Commentaires sur les comptes semestriels

Activité et chiffre d'affaires :

L'activité et le chiffre d'affaires en France et dans les pays nordiques ont progressé de manière généralisée, reflétant une demande soutenue et la capacité des établissements du groupe à prendre en charge davantage de patients malgré les contraintes liées à la concurrence pour le personnel infirmier en Europe. Le groupe Ramsay Santé a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2 370,1 M€ pour le semestre clos le 31 décembre 2023, en hausse de 7,3 % en données publiées. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 décembre 2023 est en hausse avec une croissance organique solide de 9,4%.

Le chiffre d'affaires de la France a augmenté de 9,2%, reflétant en partie la hausse tarifaire de mars 2023, porté par une augmentation des volumes et un accroissement des médicaments et prothèses refacturables, et ce malgré un jour ouvrable de moins par rapport au semestre précédent et la poursuite de l'évolution vers un mix de soins ambulatoires plus important.

En France, le nombre total d'admissions dans nos hôpitaux a augmenté de 5,1%, poursuivant et confirmant la contribution des établissements du groupe à prendre en charge les soins hospitaliers non urgents retardés post-Covid :

+ 4,7 % en MCO (médecine, chirurgie et obstétrique)

+12,3% en SMR (soins médicaux et de réadaptation)

-1,2 % en santé mentale





Nos établissements français ont enregistré environ 350 000 passages aux urgences cette année, confirmant leur rôle important dans l'accomplissement de nos missions de service public.

Le chiffre d'affaires des pays nordiques a augmenté de +3,4% et a été pénalisé de 57,6 M€ par une variation de taux de change défavorable. La croissance organique du chiffre d'affaires dans les pays nordiques pour le semestre clos au 31 décembre 2023 a été de +10,5% à périmètre constant, grâce à la poursuite d’une croissance positive du chiffre d'affaires des établissements de soins spécialisés en Suède, ainsi qu'à la contribution de nouveaux contrats. Les patients inscrits dans nos centres de soins primaires ont augmenté de 1% par rapport à la période précédente.

Résultats :

L'EBITDA a atteint 284,6 M€ pour le semestre clos au 31 décembre 2023, en baisse de 28,1 M€ ou 9,0 % par rapport à la période précédente.

L'EBITDA du groupe au 31 décembre 2023 inclut 38,9 M€ (62,2 M€ la période précédente) liés à la garantie de financement décrite dans le paragraphe « Faits marquants de l'exercice ». Le Covid passant à statut endémique en 2023, aucune subvention de compensation des coûts Covid n'a été reçue au cours de la période (28,4 M€ la période précédente).

L'EBITDA et les marges ont également été tirés vers le bas par les pressions inflationnistes provenant de l’impact de l’effort consenti sur les rémunérations et avantages accordés à notre personnel médical, et plus généralement à l'augmentation des coûts d'exploitation, en particulier l'énergie et la sous-traitance. Ramsay Santé a été financé par les augmentations tarifaires en France et par l'indexation des contrats dans les pays nordiques auprès des divers financeurs publics, qui n'ont couvert que partiellement l'inflation des achats et des salaires.

Les mesures de contrôle des coûts ont été maintenues pour adapter les activités à l'environnement inflationniste actuel et l'allocation des ressources est également revue en conséquence.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 85,9 M€ pour le semestre clos au 31 décembre 2023 (soit 3,6 % du chiffre d'affaires), en baisse de 36,2 % par rapport à la période précédente.

Les autres produits et charges non courants représentent un produit net de 7,7 M€ pour le semestre clos le 31 décembre 2023 (21,6 M€ l'an dernier), composé principalement d'un profit de 15,1 M€ sur la réévaluation des provisions pour options de rachat d'intérêts minoritaires dans les pays nordiques, reflétant notamment leur amendement suite à l'augmentation de la participation dans WeCare au Danemark.

Le coût de la dette financière nette s'élève à 87,3 M€ pour le semestre clos le 31 décembre 2023, contre 68,7 M€ la période précédente, sous l'effet d'une hausse des coûts de financement. L'impact des instruments financiers enregistré dans le compte de résultat a été une charge de 11,9 M€ (produit

de 10,8 M€ la période précédente), contribuant à une augmentation supplémentaire de 22,7 M€ de la charge d'intérêts nette totale par rapport à la période précédente. Conformément à la norme IFRS 16, le groupe a enregistré une charge d'intérêts financiers de 39,9 M€ liée à la dette de location (37,0 M€ la période précédente).

Le résultat net part du groupe du semestre clos le 31 décembre 2023 est une perte de (17,3) M€, contre un bénéfice net de 43,9 M€ la période précédente.

Impact de la norme IFRS16 Leases :

L'EBITDA publié de 284,6 M€ conformément à la norme IFRS 16 exclut les dépenses liées aux contrats de location pour 125,8 M€, qui sont comptabilisées en amortissement du droit d'utilisation et en intérêts sur la dette de location, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. L'augmentation de l'impact de l’application de ce standard par rapport à la période précédente provient principalement de l'effet du mécanisme d'indexation des prix.

EUR millions



31 décembre 2023 31 décembre 2022 Δ IFRS16 Impact Pre-IFRS16 IFRS16 Impact Pre-IFRS16 Impact EBITDA 284.6 125.8 158.8 312.7 117.1 195.6 8.7 Dépréciation et amortissements (206.4) (101.1) (105.3) (199.6) (94.6) (105.0) (6.5) EBIT avant éléments non courants 78.2 24.7 53.5 113.1 22.5 90.6 2.2 Charges d’intérêts nettes (101.4) (37.7) (63.7) (66.5 (35.7 (30.8) (2.0) Résultat net après impôts (13.4) (9.3 (4.1) 47.0 (9.8) 56.8 0.5

Flux de trésorerie et financement :

La dette financière nette au 31 décembre 2023 est de 3 869,9 M€ contre 3 670,0 M€ au 30 juin 2023. La dette nette IAS 17 comprend 1 876,6 M€ d'emprunts non courants et 60,1 M€ d'emprunts courants, compensés par 188,6 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie.

L'application de la norme IFRS 16 aux contrats de location a contribué à hauteur de 2 172,8 M€ à la dette financière nette au 31 décembre 2023, dont 1 942,9 M€ de dettes de location non courantes et 229,9 M€ de dettes de location courantes.

La trésorerie nette a diminué de 163,6 M€ au cours de ce semestre, qui, de manière saisonnière, génère moins de liquidités des opérations que la période janvier-juin. Ceci inclut des remboursements nets d'emprunts de 21,0 M€. Le flux de trésorerie provenant de l’activité s’est réduit en raison d'une variation défavorable du fonds de roulement, comprenant l'absence de collecte de garantie de financement reconnus sur la période, et des intérêts financiers décaissés en hausse.

Le total des dépenses d'investissement pour la période, soit 84,7 M€, est légèrement inférieur à celui de la période précédente (91,0 M€) et couvre la maintenance et l'optimisation, ainsi que la modernisation de notre portefeuille de cliniques. Un effort significatif est maintenu pour mettre en œuvre notre stratégie visant à augmenter le portefeuille d'actifs d'imagerie de Ramsay Santé, à investir dans les outils numériques, et à acquérir de nouveaux équipements.

A propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 38 000 salariés et 9 300 praticiens au service de 12 millions de visites patients dans nos 465 établissements répartis dans 5 pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie. Ramsay Santé propose, en hospitalisation, la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) et Santé Mentale.

Ramsay Santé est, statutairement, une société à mission qui s’engage à améliorer la santé de toutes et tous, en innovant constamment. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. Par ses actions et la mobilisation constante de ses équipes, Ramsay Santé s’engage à sécuriser les parcours de soin des patientes et des patients, de la prévention au suivi.

Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros pour accompagner l’évolution et la diversité des parcours du soin, sur le plan médical, hospitalier, digital ou administratif. Grâce à cet engagement, notre Groupe renforce l’accès aux soins pour tous, s’engage à proposer les meilleurs soins, à systématiser le dialogue avec ses parties prenantes et à mieux protéger la planète pour améliorer la santé.

Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471

Site web : www.ramsaysante.fr

Glossaire

Périmètre constant

Le retraitement du périmètre de consolidation des entités entrantes est le suivant : Pour les entrées de l'année en cours dans le périmètre de consolidation, soustraire la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours ; Pour les acquisitions de l'année précédente, déduire dans l'année en cours la contribution de l'acquisition des agrégats des mois précédant le mois d'acquisition.

Le retraitement du périmètre de consolidation des entités qui sortent du Groupe est le suivant : Pour les déconsolidations de l'année en cours, la contribution de l'entité déconsolidée est déduite de l'année précédente à partir du mois de la déconsolidation. En cas de déconsolidation au cours de l'année précédente, la contribution de l'entité déconsolidée pour toute l'année précédente est déduite.



La variation à taux de change constant reflète une variation après conversion du chiffre en devises de la période en cours aux taux de change de la période de comparaison.

La variation à norme comptable constante reflète une variation du chiffre excluant l'impact des changements de normes comptables au cours de la période.

Le résultat opérationnel courant désigne le résultat opérationnel avant les autres produits et charges non récurrents constitués par les coûts de restructuration (charges et provisions), les plus ou moins-values de cession ou les dépréciations significatives et inhabituelles d'actifs non courants, corporels ou incorporels ; et les autres produits et charges opérationnels tels qu'une provision relative à un litige important.

L' EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION ou EBITDA correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements (les charges et provisions du compte de résultat sont regroupées selon leur nature).

La dette financière nette est constituée de la dette financière brute moins les actifs financiers.

Les dettes financières brutes sont constituées de : prêts des établissements de crédit, y compris les intérêts encourus ; prêts sous contrats de location-financement, y compris les intérêts courus ; les dettes de location découlant de l'application de la norme IFRS 16 ; les instruments de couverture de la juste valeur inscrits au bilan, nets d'impôts ; les dettes financières courantes relatives aux comptes courants financiers avec les investisseurs minoritaires ; les découverts bancaires.

Les actifs financiers sont constitués de : la juste valeur des instruments de couverture de la juste valeur inscrits au bilan, nette d'impôts ; créances financières courantes relatives à des comptes courants financiers avec des investisseurs minoritaires ; la trésorerie et les équivalents de trésorerie, y compris les actions propres détenues par le Groupe (considérées comme des valeurs mobilières de placement) ; les actifs financiers directement liés aux emprunts contractés et comptabilisés dans la dette financière brute.





Résultats financiers semestriels au 31 décembre 2023

ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL (En millions d'euros) Du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 Du 1er juillet 2022 au

31 décembre 2022 CHIFFRE D’AFFAIRES 2 370.1 2 209.5 Frais de personnel (1 233.6) (1 214.4) Achats consommés (507.1) (443.7) Autres charges et produits opérationnels (232.5) (131.0) Impôts et taxes (70.8) (68.1) Loyers (41.5) (39.6) EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 284.6 312.7 Amortissements (206.4) (199.6) Résultat opérationnel courant 78.2 113.1 Coûts des restructurations (4.9) (6.6) Résultat de la gestion du patrimoine immobilier et financier 12.6 28.2 Autres produits et charges non courants 7.7 21.6 Résultat opérationnel 85.9 134.7 Coût de l’endettement brut (60.2) (32.1) Produits de trésorerie et des équivalents de trésorerie 12.8 0.4 Intérêts financiers liés à la dette de location (IFRS16) (39.9) (37.0) Coût de l’endettement financier net (87.3) (68.7) Autres produits financiers 0.9 11.1 Autres charges financières (15.0) (8.9) Autres produits et charges financiers (14.1) 2.2 Impôt sur les résultats 2.0 (21.2) Quote-part dans le résultat des entreprises associées -- -- RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE (13.5) 47.0 Produits et charges enregistrés directement en capitaux propres - Ecarts de conversion 38.3 (25.9) - Ecarts actuariels relatifs aux indemnités de fin de carrière (9.9) 23.7 - Variation de la juste valeur des instruments financiers de couverture (19.3) 6.1 - Autres 0.1 1.7 - Effets d’impôt des produits et charges -- (7.1) Résultats enregistrés directement en capitaux propres 9.2 (1.5) RESULTAT GLOBAL (4.3) 45.5 VENTILATION DU RESULTAT NET (en millions d'euros) Du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 Du 1er juillet 2022 au

31 décembre 2022 - Résultat net part du Groupe (17.3) 43.9 - Intérêts ne donnant pas le contrôle 3.8 3.1 RÉSULTAT NET (13.5) 47.0 RESULTAT NET PAR ACTION (en euros) (0.16) 0.40 RESULTAT NET DILUÉS PAR ACTION (en euros) (0.16) 0.40 VENTILATION DU RESULTAT GLOBAL (En millions d'euros) Du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 Du 1er juillet 2022 au

31 décembre 2022 - Résultat global part du Groupe (8.1) 42.4 - Intérêts ne donnant pas le contrôle 3.8 3.1 RÉSULTAT GLOBAL (4.3) 45.5





BILAN CONSOLIDÉ - ACTIF (En millions d'euros) 31-12-2023 30-06-2023 Goodwill 2 083.0 2 062.7 Autres immobilisations incorporelles 221.6 213.8 Immobilisations corporelles 994.5 991.2 Droit d'utilisation (IFRS16) 2 065.5 2 047.1 Participations dans des entreprises associées 0.2 0.2 Autres actifs financiers non courants 143.2 170.2 Impôts différés actifs 80.2 106.4 ACTIFS NON COURANTS 5 588.2 5 591.6 Stocks 121.7 118.2 Clients 510.9 538.6 Autres actifs courants 418.5 329.0 Actif d’impôt 9.6 17.5 Actifs financiers courants 23.6 10.7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 188.6 352.2 ACTIFS COURANTS 1 272.9 1 366.2 TOTAL ACTIF 6 861.1 6 957.8





BILAN CONSOLIDÉ - PASSIF (En millions d'euros) 31-12-2023 30-06-2023 Capital social 82.7 82.7 Prime d’émission 611.2 611.2 Réserves consolidées 561.2 502.6 Résultat net part du Groupe (17.3) 49.4 Capitaux propres part du groupe 1 237.8 1 245.9 Participations ne donnant pas le contrôle 30.9 31.0 TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 268.7 1 276.9 Emprunts 1 876.6 1 893.8 Dette sur engagement d’achat d’intérêts minoritaires 25.7 46.3 Dette de location non courante (IFRS16) 1 942.9 1 928.0 Provisions pour retraite et autres avantages au personnel 110.8 105.4 Provisions non courantes 147.0 155.3 Autres passifs non courants 18.1 6.7 Impôts différés passifs 16.8 52.8 PASSIFS NON-COURANTS 4 137.9 4 188.3 Provisions courantes 36.2 39.9 Fournisseurs 477.6 471.9 Autres passifs courants 640.0 699.6 Passifs d'impôts 3.3 1.6 Dettes financières courantes 60.1 58.8 Dette sur engagement d’achat d’intérêts minoritaires 7.4 7.3 Dette de location courante (IFRS16) 229.9 213.5 PASSIFS COURANTS 1 454.5 1 492.6 TOTAL PASSIF 6 861.1 6 957.8





TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES (En millions d'euros) CAPITAL PRIME RÉSERVES RÉSULTATS DIRECTEMENT ENREGISTRES EN CAPITAUX PROPRES RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PARTICI-PATION NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE CAPITAUX PROPRES Capitaux propres au 30 juin 2022 82.7 611.2 447.8 (47.7) 118.4 1 212.4 26.3 1 238.7 Augmentation de capital (après déduction des frais d'émission nets d'impôts) -- -- -- -- -- -- -- -- Actions propres -- -- -- -- -- -- -- -- Stocks options et actions gratuites -- -- -- -- -- -- -- -- Résultat N-1 à affecter -- -- 118.4 -- (118.4) -- -- -- Distribution de dividendes -- -- -- -- -- -- (3.5) (3.5) Variation de périmètre -- -- -- -- -- -- 0.9 0.9 Résultat global de l’exercice -- -- -- (1.5) 43.9 42.4 3.1 45.5 Capitaux propres au 31 décembre 2022 82.7 611.2 566.2 (49.2) 43.9 1 254.8 26.8 1 281.6





Capitaux propres au 30 juin 2023 82.7 611.2 566.2 (63.6) 49.4 1 245.9 31.0 1 276.9 Augmentation de capital (après déduction des frais d'émission nets d'impôts) -- -- -- -- -- -- -- -- Actions propres -- -- -- -- -- -- -- -- Stocks options et actions gratuites -- -- -- -- -- -- -- -- Résultat N-1 à affecter -- -- 49.4 -- (49.4) -- -- -- Distribution de dividendes -- -- -- -- -- -- (4.3) (4.3) Variation de périmètre -- -- -- -- -- -- 0.4 0.4 Résultat global de l’exercice -- -- -- 9.2 (17.3) (8.1) 3.8 (4.3) Capitaux propres au 31 décembre 2023 82.7 611.2 615.6 (54.4) (17.3) 1 237.8 30.9 1 268.7





TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE ET DE FLUX DE FINANCEMENT (En millions d'euros) Du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 Du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 Résultat net de l'ensemble consolidé (13.5) 47.0 Amortissements 206.4 199.6 Autres produits et charges non courants (7.7) (21.6) Quote-part du résultat net dans les entreprises associées -- -- Autres produits et charges financiers 14.1 (2.2) Intérêts financiers liés à la dette de location (IFRS16) 39.9 37.0 Coût de l'endettement financier net hors Intérêts financiers liés à la dette de location 47.4 31.7 Impôts sur résultats (2.0) 21.2 Excédent brut d'exploitation 284.6 312.7 Éléments non cash dont dotations et reprises provisions (transactions sans effet de trésorerie) (10.9) 14.5 Autres produits et charges non courants payés (6.0) 5.0 Variation autres actifs et passifs non courants (6.8) (47.6) Capacité d'autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôts 260.9 284.6 Impôts sur les bénéfices payés 2.8 (17.5) Variation du besoin en fonds de roulement (114.5) (83.5) FLUX NETS GENERES PAR L’ACTIVITE : (A) 149.2 183.6 Investissements corporels et incorporels (85.7) (91.0) Désinvestissements corporels et incorporels 1.0 -- Acquisition d'entités (11.5) (6.7) Cession d'entités 1.2 0.5 Dividendes reçus des sociétés non consolidées 0.1 0.3 FLUX NETS LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENTS : (B) (94.9) (96.9) Augmentation du capital et primes d'émission : (a) -- -- Augmentation de capital des filiales souscrites par des tiers (b) -- 0.5 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées (c) (4.3) (3.5) Intérêts financiers versés (d) (60.2) (32.1) Produits financiers reçus et autres charges financières payées : (e) 12.9 (5.9) Intérêts financiers liés à la dette de location (IFRS16) (f) (39.9) (37.0) Frais sur émission d’emprunt (g) -- -- Flux avant endettement : (h) = (A+B+a+b+c+d+e+f+g) (37.2) 8.7 Augmentation des dettes financières: (i) 3.8 194.5 Remboursement des dettes financières: (j) (24.8) 3.8 Diminution de la dette de location (IFRS16) (k) (112.0) (109.5) FLUX NETS LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT : (C) = a + b + c + d + e + f + i + j + k (224.5) 10.8 VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE : ( A + B + C ) (170.2) 97.5 Incidence des variations des cours de devises 6.6 (9.1) Trésorerie à l’ouverture 352.2 132.5 Trésorerie à la clôture 188.6 220.9 Endettement net à l'ouverture 3 670.0 3 709.9 Flux avant variation de l’endettement : (h) 37.2 (8.7) Immobilisations des frais d’émission d’emprunt 1.0 1.0 Juste valeur des instruments financiers de couverture 23.1 (12.5) Variation de périmètre et autres 8.9 (38.7) Dette de location (IFRS16) 129.7 169.4 Endettement net à la clôture 3 869.9 3 820.4

