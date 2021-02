Ramsay Generale de Sante : Focus sur l'atelier portage de bébés à la Clinique du Mousseau

Il existe une multitude de manières et d'accessoires permettant de porter son bébé. Porte-bébé structuré, meï-taï, porte-bébé bandoulière ou encore écharpe de portage, chaque dispositif a ses avantages pour la posture du nourrisson et la liberté de mouvement de la maman. Focus sur le portage avec écharpe, entre confort et réconfort.

À la Clinique du Mousseau, établissement Ramsay Santé situé à Évry (Île-de-France), un atelier portage de bébé est proposé à chaque maman qui souhaite être plus à l'aise dans l'utilisation de cette méthode. Murielle Parichaut et Brice Malonga sont auxiliaires de puériculture. Leur mission est d'accueillir les bébés à leur naissance et de leur prodiguer des soins. Elles dispensent cet atelier chaque semaine et précisent les bénéfices que cela peut apporter pour le bébé comme pour la maman.

Il y a quelques années, Murielle Parichaut a bénéficié d'une formation au portage bébé qu'elle a souhaité partager avec les mamans à travers la mise en place de cet atelier. « Avec une de mes collègues, nous avons également développé un petit livret explicatif pour que les mamans puissent avoir des notes sur ce qu'elles ont appris à nos côtés », explique la spécialiste. Installées au 4ème étage de la clinique, dans la spacieuse salle de préparation à l'accouchement, les mamans peuvent écouter les conseils de Murielle et s'exercer, bien encadrées.

L'atelier remporte un vif succès auprès des mamans.« Nous avons beaucoup de demandes ! Le portage avec écharpe présente de nombreux atouts. Il contribue à améliorer les problèmes digestifs de bébé, lui permet de se sentir en sécurité contre sa maman et ses jambes sont dans une position optimale pour les hanches, contrairement à certains porte-bébés. C'est un retour en position fœtale », explique Murielle.

Au-delà de la posture idéale pour les jambes du bébé, l'écharpe de portage présente également des avantages pour la maman. « Dans cette position, le bébé peut être porté facilement toute la journée, même pour réaliser des petites tâches du quotidien. Bien installé, il est en sécurité et au chaud. » La spécialiste rappelle toutefois qu'il faut prendre soin de ne pas trop couvrir bébé, déjà bien emmitouflé dans l'écharpe.

Il existe différents types d'écharpes et différentes façons de les nouer. « L'idéal est de privilégier le jersey de coton. Une technique permet même de sortir le bébé de l'écharpe sans enlever totalement cette dernière. Il y a aussi par exemple le portage thaï, où l'écharpe est accrochée comme une bandoulière et le bébé placé devant. » Généralement, les mamans constatent après plusieurs semaines d'utilisation que l'écharpe de portage réduit également leurs douleurs dorsales, le bébé étant bien installé et son poids bien réparti. Un outil précieux donc pour les jeunes mamans, et encore trop peu transmis dans les maternités.