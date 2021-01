Ramsay Generale de Sante : Jean-Luc Labrosse nommé Directeur de l'Hôpital privé Jean Mermoz à Lyon (69)

L'Hôpital privé Jean Mermoz à Lyon fait partie du Pôle Lyon du groupe Ramsay Santé qui compte 6 établissements dans le département du Rhône*. Pierres angulaires de l'organisation du groupe Ramsay Santé, les pôles ont vocation à répondre de façon adaptée, aux enjeux sanitaires des territoires qu'ils desservent.



* : La Clinique Iris à Marcy l'Étoile, Lyon 8ème et Saint-Priest, la Clinique de la Sauvegarde à Lyon 9ème, l'Hôpital privé de l'Est Lyonnais à Saint-Priest, l'Hôpital privé Jean Mermoz à Lyon 8ème, le Médipôle Hôpital Privé à Villeurbanne et la Polyclinique du Beaujolais à Arnas.



sous la responsabilité d'Éric Calderon, Directeur du pôle Lyon Ramsay SantéTitulaire d'un diplôme d'études comptables et financières et d'un Executive MBA en Management, Jean-Luc Labrosse débute sa carrière à Lyon (69) dans les travaux publics dans les années 80. Début 2000, il entame son parcours dans l'hospitalisation privée au sein du Groupe Ramsay Santé à Marseille au travers des postes successifs de : Directeur Financier de la Clinique Beauregard (13), Directeur Adjoint de l'Hôpital privé Clairval (13), puis Directeur de l'Hôpital privé Résidence du Parc (13) et Directeur des 2 Cliniques de l'Etang de Berre (13) et Salon de Provence (13). En 2017, il revient à Lyon, pour prendre la direction de la Clinique IRIS, établissement de Soins de Suite et Réadaptation (SSR), le plus important du groupe Ramsay Santé, répartie sur trois sites : Marcy l'Etoile (69), Lyon 8e (69) et Saint-Priest (69). Jean-Luc Labrosse est nommé Directeur de l' Hôpital privé Jean Mermoz à Lyon 8e (69) le 16 novembre 2020.