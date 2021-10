Ramsay Generale de Sante : La Clinique Aguiléra, la Clinique Belharra et la Clinique Jean Le Bon accélèrent des start-ups innovantes en santé via la création de la Pépinière Santé Pays Basque

Ramsay Santé, leader européen de l'offre globale de soins, annonce le lancement de la Pépinière Santé Pays Basque, un incubateur de start-ups innovantes en santé.

La Pépinière Santé Pays Basque est une association loi 1901 créée par les établissements du groupe Ramsay Santé dans le Pays Basque : la Clinique Aguiléra à Biarritz (64), la Clinique Belharra à Bayonne (64) et la Clinique Jean le Bon à Dax (40), en partenariat avec des acteurs économiques territoriaux : Bihartean CCI Transfrontalière, l'École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées et Basque Invest.

Cette association a pour vocation d'accueillir provisoirement des entreprises en création ou en phase de développement dans le secteur de l'innovation en santé, afin qu'elles puissent bénéficier d'espaces « in vivo » dans les cliniques pour observer, tester et adapter leurs produits et services.

Plusieurs start-ups ont d'ores et déjà candidaté afin d'intégrer la pépinière et ce, grâce à l'action concertée de Basque Invest & Bihartean. Une première est déjà dans les locaux : Monali.

Sur le territoire du Pays Basque, le domaine de la santé représente le premier secteur en poids économique, suivi du tourisme et du BTP*. Face à ce constat, la Clinique Aguiléra, la Clinique Belharra et la Clinique Jean le Bon ont créé l'association Ginkgo Biloba - Pépinière Santé Pays Basque en partenariat avec des acteurs économiques territoriaux : Bihartean CCI Transfrontalière, l'École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA) et Basque Invest (pôle financé par la CCI de Bayonne Pays Basque, le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, la communauté d'agglomération du pays basque et les fonds européens de développement régional).



Nicolas Bobet, Directeur du Pôle Aquitaine de Ramsay Santé et Président de l'association Ginkgo Biloba - Pépinière Santé Pays Basque.

Monali est une application web qui apporte un bouquet de services aux professionnels de santé pour mieux gérer les parcours de soins de leurs patients avec l'objectif premier d'un meilleur retour à domicile.



* Source : Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne.

Cette association résulte d'une coopération fructueuse de longue date entre nos établissements de santé et nos partenaires économiques territoriaux et transfrontaliers. Entre 2016 et 2019, nous avons participé ensemble au projet Eurorégion Competitiv'eko qui a permis de créer des produits et services innovants via le tissu industriel et les start-ups des territoires transfrontaliers comprenant le Pays Basque, l'Euskadi et la Navarre. Avec la création de l'association Ginkgo Biloba - Pépinière Santé Pays Basque, nous souhaitons poursuivre et développer cette coopération vertueuse au service de l'innovation en santé. C'est pourquoi, nous ouvrons nos portes aux start-ups sélectionnées pour qu'elles puissent tester en milieu réel leurs produits et services.