Ramsay Generale de Sante : La Clinique Belle Allée certifiée "Haute qualité des soins"

le 22/03/2022

La Clinique Belle Allée (Ramsay Santé) située à Chaingy (Loiret), devient le premier établissement privé de psychiatrie à obtenir la nouvelle certification de la Haute Autorité de santé (HAS) mention « Haute Qualité des soins ». Explications avec Véronique Bly, directrice de l'établissement.

La certification des établissements de santé par la Haute Autorité de santé (HAS) est un dispositif d'évaluation du niveau de qualité et de sécurité des soins dans les établissements publics comme privés. Elle est réalisée tous les quatre ans par des experts-visiteurs mandatés par la HAS.

Fin 2020, à la lumière des retours d'expérience de la crise sanitaire et des débats du « Ségur de la santé », la Haute Autorité de santé (HAS) a profondément transformé son système de certification pour mieux répondre aux enjeux actuels de qualité et de sécurité des soins.

Le nouveau dispositif se concentre davantage sur le soin et son résultat pour le patient. La certification a ainsi été largement simplifiée pour être davantage ancrée dans les pratiques professionnelles quotidiennes au bénéfice du patient. « En avril 2021, la Clinique Belle Allée a été l'un des premiers établissements de santé en France à être audité avec ce nouveau dispositif », explique la directrice.

Suite à son audit, la Haute Autorité de santé a décerné à la Clinique Belle Allée la mention « Haute Qualité des soins » - son plus haut niveau de certification - grâce à son score de 97,75 %. Ce pourcentage découle d'une moyenne calculée sur trois évaluations distinctes :

le résultat pour le patient (score de 98 %),

les équipes de soins (score de 99 %),

l'établissement et sa gouvernance (score de 97 %).

Le premier volet de notation concerne directement le résultat pour le patient. Ce très bon score montre que tout au long de sa prise en charge, ses droits sont respectés et ses besoins spécifiques pris en compte, tout comme ses attentes ou ses préférences. « L'engagement du patient est constamment recherché au sein de la clinique. Son implication dans sa prise en charge, tout comme celle de ses proches et aidants, est favorisée par l'expression de son point de vue sur son expérience d'hospitalisation », explique la directrice.

Le deuxième volet de notation vise à apprécier la capacité du personnel soignant à rechercher la pertinence, l'efficacité et la sécurité des soins mais aussi sa capacité à se concerter et à se coordonner tout au long du parcours de soins. La notation met également l'accent sur la maîtrise des risques liés aux soins (risques infectieux, risques liés aux médicaments, analyse des événements indésirables en lien avec les soins, etc.).

Enfin, le troisième volet de notation évalue l'établissement et sa gouvernance (direction et commission médicale d'établissement) qui favorisent l'insertion territoriale en lien avec les autres acteurs de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale.

« Cette nouvelle certification, résolument tournée vers le résultat de la prise en charge, permet de reconnaître le patient comme acteur de son parcours de soins et de valoriser les démarches de soins participatives et pluri-catégorielles. Le score que nous avons obtenu doit nous permettre de poursuivre notre démarche de qualité au sein de l'établissement, afin de continuer à progresser. Ce très bon résultat est le fruit d'un travail collectif, tout le monde y a contribué », conclut la directrice.