Ramsay Generale de Sante : La Clinique Marcel Sembat accueille un stagiaire autiste de stade 1

le 08/04/2022

Bastien est un jeune étudiant de 18 ans, autiste de stade 1. Il réalise son premier stage d'immersion professionnelle à la Clinique Marcel Sembat (Ramsay Santé), située à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Mise en lumière sur cette première avec Luna Sancho, chargée de qualité gestion des risques et communication.

Bastien prépare un baccalauréat en gestion et administration. Pour son stage de première année au lycée, la Clinique Marcel Sembat l'a accueilli au mois d'octobre 2021 au sein de son service administration et facturation (pour une durée d'environ huit semaines). Un défi relevé par cet étudiant qui affirme avoir postulé à de nombreuses offres et avoir déjà fait l'expérience de discriminations au cours de sa recherche de stage, en raison de son trouble autistique léger.

Accompagné par sa tutrice, le jeune homme mène à bien plusieurs missions au sein de cet établissement de santé privé. Il assure notamment des tâches de facturation et d'appels téléphoniques. Des missions autrefois sources d'anxiété pour lui, qui souffrait de lacunes en communication verbale. « Aujourd'hui, il parvient à réaliser ces tâches avec succès », déclare Luna Sancho.

Les personnes présentant un trouble du spectre autistique léger ont besoin de disposer de repères spatiaux et temporels au quotidien. Ces repères contribuent à maintenir et à développer leur niveau d'autonomie de manière satisfaisante. « C'est la raison pour laquelle nous mettons tout en œuvre pour qu'il se sente le plus à l'aise possible avec des repères fixes, notamment en le plaçant chaque jour en face de sa tutrice dans le bureau », souligne la chargée de qualité. Et puisque certains autistes peuvent se sentir agressés par la lumière, sa tutrice lui permet de l'allumer ou de l'éteindre quand bon lui semble. « Il est également libre du choix de sa position au bureau », poursuit-elle.

Pour rappel, l'autisme de stade 1 est un trouble du neuro-développement qui fait partie de la grande famille des troubles du spectre autistique (TSA). Ces derniers possèdent un socle commun, avec différentes variétés de profils touchés par plusieurs types de symptômes. Parmi eux : les troubles du comportement, les troubles des relations sociales et les troubles de la communication. Certaines personnes autistes peuvent présenter une déficience intellectuelle, ce qui n'est pas le cas pour ce jeune étudiant. « Bastien peut rencontrer des difficultés d'adaptation, des difficultés sociales et avoir des intérêts répétitifs, mais il n'a aucune déficience intellectuelle », insiste Luna Sancho. Les individus sans déficience intellectuelle (ou autistes de haut niveau) possèdent donc une intelligence dans la norme (voire supérieure), leur permettant d'être productifs au travail.

L'accueil de Bastien au sein de la Clinique Marcel Sembat illustre bien la politique volontariste du groupe Ramsay Santé en faveur de l'emploi des personnes handicapées.

Malgré la crise sanitaire, le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires a atteint la plupart des objectifs de son 5e Accord handicap, signé par le groupe en 2020 pour une période de trois ans. Le taux d'emploi des personnes handicapées a atteint 5,2 % fin 2020 et 64 recrutements ont été réalisés dans l'année, dont 51 en CDI (le Groupe avait pris l'engagement à travers l'accord de recruter 41 personnes en situation de handicap, dont 25 minimum en CDI). De plus, l'ensemble des demandes d'aménagement de poste formulées en interne ont été acceptées.

« Notre accord prévoit aussi la prise en charge des actions de maintien dans l'emploi. Nous avons pu ainsi accéder à l'ensemble des demandes d'aménagement de poste qui nous ont été formulées. Cela représente 44 aménagements de postes en 2020. Au total, nous comptabilisons 1 300 collaborateurs en situation de handicap chez Ramsay Santé » conclut Luna Sancho.