Ramsay Generale de Sante : La Clinique de l'Atlantique complète son offre de soins pour les patients de La Rochelle et des environs

La Clinique de l'Atlantique à Puilboreau (17), établissement du groupe Ramsay Santé, leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires, propose dorénavant à ses patients une technique de prothèse de hanche innovante qui permet, entre autres, une meilleure préservation du capital osseux.

En parallèle, la Clinque compte dans son personnel depuis quelques mois une infirmière en pratique avancée (IPA) habilitée à suivre des patients en cancérologie tout au long de leur parcours de soins.

Dr Cédric Bouquet, chirurgien orthopédiste spécialisé dans les prothèses de hanche et de genou à la Clinique de l'Atlantique

Une excellente stabilité articulaire avec un risque très diminué de luxation.

Une préservation du capital osseux en l'absence de trépanation du fût fémoral.

Un risque quasi-nul d'inégalité de longueur de jambe après la chirurgie.

Anne-Claire Liberge, Directrice de la Clinique de l'Atlantique

Clara Bouteleux, infirmière en pratique avancée à la Clinique de l'Atlantique

La Clinique de l'Atlantique , propose une technique de prothèse de hanche innovante : le resurfaçage de hanche. Il s'agit d'une arthroplastie qui consiste à garder la tête du fémur, contrairement à la prothèse totale de hanche. Elle est donc beaucoup moins invasive.L'arthroplastie resurfaçage de hanche est effectuée par voie d'abord postéro-latérale. On façonne la tête du fémur de manière à la coiffer d'une cupule et on emboite un implant dans le bassin. Il y a donc très peu de coupe osseuse au niveau du fémur lors de l'implantation.Les avantages qu'offre cette technique d'implantation sont nombreux. Elle permet :Avec cette technique, le patient peut reprendre ses activités sans restriction et sans crainte. La reprise des sports de contact est même possible, ce qui n'est pas le cas avec la prothèse totale de hanche.Pour pouvoir bénéficier de cette technique d'implantation, le patient doit remplir plusieurs conditions obligatoires : avoir moins de 65 ans, avoir un diamètre de tête fémorale supérieur à 48 mm avec une absence d'ostéoporose confirmée. Cette chirurgie de resurfaçage est particulièrement indiquée chez les patients sportifs.Cette technique d'implantation de prothèse de hanche est difficile et demande une grande rigueur. Pour pouvoir la pratiquer, une accréditation du Pr Julien Girard (CHRU de Lille) ainsi que de la Haute Autorité de Santé est nécessaire.Seuls 28 chirurgiens peuvent proposer cette technique innovante en France. Cette compétence portée par le Dr Bousquet au sein de notre établissement, nous permet de nous démarquer et de compléter notre offre de soins pour les patients de La Rochelle et des environs.Pour renforcer la qualité de prise en charge de ses patients, la Clinique de l'Atlantique a accueilli en juillet dernier une Infirmière en Pratique Avancée (IPA), en cancérologie.Il s'agit d'un nouveau métier, officiellement créé le 18 juillet 2018 suite à la publication de deux décrets et trois arrêtés au Journal Officiel. Il requiert un minimum de trois ans d'exercice et l'obtention de son diplôme d'État d'IPA précisant la mention choisie.L'IPA ne remplace pas le médecin, mais vient en complémentarité dans le parcours de soins. En plus de l'activité clinique, l'infirmière en pratique avancée est habilitée à faire des missions transversales en lien avec l'amélioration de la qualité des soins, l'évaluation pratique professionnelle ou encore la gestion de projet.L'IPA a davantage d'autonomie dans sa pratique et peut assurer le suivi de patients en fonction de la spécialité choisie lors de sa formation. Clara Bouteleux, notre IPA, est habilitée à suivre des patients en cancérologie tout au long de leur parcours de soins. Cela inclut la possibilité de renouveler ou adapter certaines prescriptions médicales, prescrire des examens complémentaires et demander des actes de suivi et de prévention. L'idée est de concevoir un projet de soins personnalisé pour le patient, conjointement avec les chirurgiens.Mon objectif est d'améliorer la prise en charge des patients en collaborant notamment avec d'autres acteurs de soins de support, comme les diététiciennes ou encore les psychologues. Je veux donner plus de cohérence et plus de sens à la prise en charge. Le métier d'IPA vient combler un besoin qui est bien réel. Les patients se sentent mieux préparés, rassurés et accompagnés. La cancérologie est une spécialité où les choses évoluent rapidement, il y a énormément de perspectives.