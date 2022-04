Ramsay Generale de Sante : La Clinique des Quatre-Saisons (13) met en place un dispositif de pair-aidance pour favoriser la réhabilitation psychique de ses patients

Dr Jonathan Trichet



Les patients de la Clinique des Quatre-Saisons sont admis à la suite d'événements de décompensation délirante ou anxieuse. « Les patients traités par la Clinique vivent avec différentes pathologies, et peuvent être adressés par des hôpitaux et des cliniques qui ne sont pas forcément équipés pour le volet social », explique le Dr Jonathan Trichet, médecin psychiatre à la Clinique des Quatre-Saisons.L'équipe médicale, composée de psychiatres, psychologues, neuropsychologues, infirmières, aides-soignants, mais aussi d'une assistante sociale et de deux éducateurs, leur propose un soutien à la fois médicamenteux, psychologique et psycho-neurologique.L'objectif du traitement est d'arriver à une stabilisation du patient, avec le moins d'effets secondaires possibles. Une fois cette stabilisation atteinte, la Clinique propose également un accompagnement et une réhabilitation psychosociale, avec des hospitalisations volontairement plus longues pour favoriser leur retour en société.Notre service comporte un volet social à l'attention des personnes, qui ont perdu leur emploi ou leur logement. Certains ont des pathologies qui ont des répercussions importantes sur leur quotidien nous allons donc faire en sorte de leur proposer des logements adaptés, avec des personnes pouvant passer les voir régulièrement. De manière personnalisée, pour chaque patient, nous allons faire en sorte qu'il puisse retrouver une autonomie, un emploi ou une structure adaptée. Par exemple, nous avons pu accompagner une patiente dans une situation familiale compliquée (harcèlement par l'ex-compagnon) dans ses mesures de divorce, puis de demande de logement social.

Les troubles psychiques ont des répercussions dans tous les domaines de la vie : emploi, famille, logement, relations sociales. Dans ce contexte, l'établissement a lancé en 2021 un dispositif novateur de pair-aidance, qui repose sur des accompagnements individualisés et un soutien à la réhabilitation psychosociale des patients par un médiateur : personne concernée devenue intervenant en santé mentale, formée au soutien de ses pairs et au travail en réseau. Ce médiateur de santé peut ainsi utiliser son savoir et sa propre expérience pour compléter l'offre de soins et proposer une perspective de rétablissement par l'inclusion sociale. La pair-aidance s'inscrit dans un programme d'éducation thérapeutique, qui permet aux patients de mieux appréhender leur maladie et leurs symptômes. Les pair-aidants vont pouvoir ainsi co-animer des ateliers collectifs de psychoéducation.



Alexandre El-Omeiri, psychiatre et coordinateur du dispositif de pair-aidance au sein de la Clinique des Quatre-Saisons

Nolwenn Philippe, Directrice de la Clinique des Quatre-Saisons

La pair-aidance permet de démontrer, par l'exemple, à des patients touchés par des pathologies sérieuses qu'il n'y a pas de fatalité, que l'on peut espérer en sortir, mener une vie sereine et épanouie. Pour aller mieux, le patient doit être actif dans la prise en charge et c'est en cela que la pair-aidance prend tout son sens.Pour ce dispositif, la Clinique des Quatre-Saisons s'est associée à l'association ESPER Pro , qui œuvre depuis 2012 à l'évolution des représentations sociales de la maladie mentale.Ce partenariat nous ouvre des perspectives nouvelles en matière d'organisation, de cadre d'intervention et de liberté d'action. Depuis deux ans, ESPER Pro déploie une plateforme territoriale de pair-aidance qui a vocation à développer des projets de ce type dans la région PACA (Vaucluse, Var, Alpes-de-Haute-Provence).

Une bonne connaissance de soi, de sa maladie, des stratégies et des solutions thérapeutiques disponibles, favorise les prises de décisions partagées entre les personnes concernées et les équipes de soin. Pour les patients, l'information en santé contribue à leur rétablissement et à leur retour à une citoyenneté satisfaisante.



Pour aller plus loin dans l'accompagnement des patients, la Clinique des Quatre-Saisons a pour projet de développer le Séjour Psycho-Éducatif Programmé (SPEP), une nouvelle unité dédiée à l'éducation thérapeutique, dont le Dr Alexandre El Omeiri est psychiatre coordinateur. Les patients stabilisés pourront ainsi mieux appréhender leur maladie, leurs symptômes. Et les personnes déjà dans la structure pourront partager leur expérience avec les nouveaux venus. Un vrai apprentissage entre patients pourra ainsi se mettre en place.