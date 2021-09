Ramsay Generale de Sante : La Direction Talents et Innovation sociale Ramsay Santé rencontre Sophie Cluzel, Secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées

Sophie CLUZEL, Secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées

Patrice THUAUD directeur du Pôle des métiers du soin de l'IFSI de Castelnau-le-Lez.

William CAPITANI et Mélissa MILHAU infirmier et infirmière diplômés de l'IFSI de Castelnau anciens et anciens apprentis chez Ramsay Santé

Jean-Pierre MAILLET, Chargé de Mission Direction Talents et Innovation Sociale (Ramsay Santé)

Latifa ZEMMOURI, Directrice Talents et Innovation Sociale (Ramsay Santé)

Depuis de nombreuses années, le groupe Ramsay Santé est engagé dans une démarche d'accueil et d'intégration de collaborateurs en situation de handicap. dans le cadre de sa Mission Handicap. Jeudi 23 septembre, Latifa Zemmouri, directrice Talents et Innovation sociale, participait à une rencontre sur l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur de la santé en présence de Sophie Cluzel, Secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées. Latifa Zemmouri était accompagnée de deux anciens apprentis accueillis au sein du groupe, Mélissa et William.



Elle a rappelé qu'en 2008 Ramsay Sante signait son premier accord avec les partenaires sociaux et employait aujourd'hui plus de 1 200 collaborateurs en situation de handicap.

Au-delà d'une politique de recrutement volontariste (60 recrutements en CDI chaque année), la formation de personnes en situation de handicap a été dès le lancement de ses actions, au cœur de l'engagement du groupe qui a déjà accueilli 50 apprentis.



La rencontre se déroulait au Centre de Rééducation et d'Insertion Professionnelle (CRIP) de Castelnau-le-Lez (34) dont l'IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) est unique en France, puisqu'il permet à des personnes en situation de handicap physique de se former au diplôme d'Etat d'infirmier (IDE).

Le partenariat historique que Ramsay Santé a établi avec ce centre est un atout majeur de notre politique et permet de concentrer les efforts de Ramsay Santé sur ses métiers soignants essentiels : infirmier, aide-soignant, brancardier… Latifa Zemmouri a souligné la force du groupe Ramsay Santé qui propose aux étudiants du CRIP, des stages au sein de ses établissements répartis sur l'ensemble du territoire et couvrant l'ensemble des spécialités nécessaires à leur parcours de formation.



Cet échange fut l'occasion de rendre plus visible l'action de Ramsay Santé auprès des personnes en situation de handicap et surtout, nous l'espérons, d'identifier des moyens d'amplifier efficacement l'action du Groupe.

Plus de 1 200 collaborateurs en situation de handicap en poste dans le groupe.

Chaque année, plus 60 recrutements de personnes en situation de handicap dont 50 % sur le cœur de métier du groupe (infirmières, aides-soignantes).

Plus de 100 postes aménagés par an

Des programmes forts avec quelques partenaires Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et Instituts de Formation d'Aides-Soignants (IFAS) parmi lesquels le Centre de Rééducation et d'Insertion Professionnelle (CRIP) de Castelnau et l'IFAS de Romainville pour permettre aux personnes en situation de handicap qui le désirent, d'accéder aux métiers soignants proposés par le Groupe.