Ramsay Generale de Sante : La Fondation Ramsay Santé soutient l'association VoisinMalin sur 3 ans pour informer, ouvrir le dialogue et prévenir les pratiques addictives auprès des jeunes des quartiers populaires

La Fondation d'entreprise du groupe Ramsay Santé (leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires) dont la mission est la promotion de la prévention santé, s'engage pour 3 ans auprès de l'association VoisinMalin et apporte un soutien financier pour permettre le développement d'actions de porte-à-porte sur la "prévention des addictions".

Ce projet consiste à aller à la rencontre de jeunes des quartiers populaires et leurs familles afin d'ouvrir le dialogue autour des habitudes addictives, qu'elles soient liées à des activités (usage du téléphone portable et des écrans, …) ou des consommations (café, sucre, tabac, alcool, médicaments, stupéfiants …), d'informer et prévenir ces addictions et le cas échéant d'orienter vers des structures dédiées.

Présente dans 20 villes de France, VoisinMalin est une association qui développe le pouvoir d'agir des habitants des quartiers populaires. Elle repère, salarie et forme des habitants "messagers" dans les quartiers populaires : les Voisins Malins. En porte-à-porte, ils écoutent leurs voisins, les informent et les mobilisent sur les projets, les services et les droits qui les concernent dans leur vie quotidienne (habitat, accès aux droits, santé, accès à l'emploi …).

Basile Mulciba, Directeur du développement de l'association VoisinMalin

Sylvie Arzelier, Secrétaire Générale de la Fondation d'entreprise Ramsay Santé

Surexposition aux écrans ou aux jeux vidéo, consommation de drogues licites ou illicites, ces habitudes restent importantes chez les adolescents et induisent une dépendance d'autant plus grande lorsqu'elles commencent tôt. Si de nombreux dispositifs et ressources sont mis en place pour prévenir et accompagner les situations d'addictions chez les jeunes, ils sont parfois peu connus et appropriés par la population.En 2020, l'association VoisinMalin a piloté une première mission expérimentale auprès des habitants d'Evry-Courcouronnes en Essonne (91), afin de les sensibiliser aux différents comportements à risques. Des habitants salariés de l'association, dits "messagers", les Voisins Malins, sont allés à la rencontre de jeunes de 16 à 25 ans pour échanger autour de différentes habitudes addictives - parfois exacerbées avec la crise sanitaire - et informer sur les réflexes à avoir ou encore les structures locales qu'il est possible de contacter gratuitement et anonymement.Malgré le sujet délicat que représentent les addictions, cette première mission expérimentale a eu des résultats positifs en créant des espaces d'échange en confiance avec les jeunes et familles rencontrés et en transmettant des informations utiles aux habitants. Parmi les 360 personnes qui ont ouvert leur porte, 75% ont pris 20 à 40 minutes pour discuter des pratiques addictives avec un Voisin Malin.70% d'entre elles ont appris une information nouvelle sur ces pratiques, les bons réflexes à avoir et les structures de prévention et d'accompagnement.Forte de la réussite de ce projet pilote, l'association poursuivra les actions de porte-à-porte sur ce sujet en 2022. Sur cette première année de partenariat, les Voisins Malins échangeront ainsi avec plus de 300 familles supplémentaires sur la prévention des addictions des jeunes. La Fondation d'entreprise Ramsay Santé , dont la mission est de mener des actions d'intérêt public en faveur de la prévention santé, contribuera au déploiement de ces nouvelles actions.Outre un soutien financier octroyé à VoisinMalin sur 3 ans, la Fondation Ramsay Santé renforcera la construction du message transmis par les Voisins Malins en mettant à la disposition de l'association des professionnels aguerris à la prévention et la prise en charge des addictions. Le message sera ainsi construit en s'appuyant sur les connaissances et perceptions des Voisins Malins sur ce sujet et la manière qu'ils estiment la plus pertinente pour l'aborder avec les habitants d'une part ainsi que sur une expertise médicale d'autre part.Nous sommes fiers de contribuer à la mise en œuvre de cette mission et ainsi à l'accompagnement des jeunes et de leurs familles dans la compréhension des différents comportements à risques. Au-delà du soutien financier, nous avons souhaité proposer à l'association VoisinMalin l'expertise médicale du groupe Ramsay Santé en matière de prévention et de prise en charge des addictions. Nous mettrons à leur disposition un réseau de professionnels de santé qui pourront accompagner l'intégration, dans le message diffusé par les Voisins Malins, des bons réflexes à avoir pour identifier et agir face à des pratiques à risques ou d'ores et déjà addictives.La prévention en santé est un enjeu fondamental sur tout le territoire national. C'est pourquoi, l'association VoisinMalin ambitionne de déployer ce type d'actions à d'autres quartiers populaires à horizon fin 2024. Avec le soutien de la Fondation Ramsay Santé, les équipes de l'association présentes dans d'autres villes de France et leurs habitants pourront ainsi bénéficier des enseignements des missions déployées dans le cadre du partenariat, former de nouveaux Voisins Malins et affiner et essaimer leurs connaissances sur la prévention des addictions l'orientation des personnes souffrant d'addictions.Afin de poursuivre sa mission de prévention des pratiques addictives, la Fondation Ramsay Santé organisera le, ses 5 Rencontres Prévention Santé " sur le thème. Ce webinaire sera l'occasion de comprendre l'évolution de l'usage des écrans et ses conséquences sur la santé mentale et physique des adolescents, mais aussi de présenter des actions originales pour lutter contre cette addiction.Lien d'inscription : fondation-ramsaysante.com/rencontres